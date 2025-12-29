버스차고지가 창업거점으로…관악구, ‘서울창업허브 관악’ 조성

시 도계위, 신림3공영차고지 기능 폐지

‘관악S밸리’ 박준희 관악구청장

박준희 서울 관악구청장이 관악S밸리 신림창업벤처센터에서 벤처창업 인프라에 대해 설명하고 있다.

관악구 제공

지난 17일 서울시 도시계획위원회 결정에 따라 기존의 시내버스 차고지 기능을 폐지하고 서울창업허브 관악 조성 사업을 추진할 수 있는 기반이 마련됐다.

서울 관악구는 서림동 신림3공영차고지 일대에 ‘서울창업허브 관악’이 조성된다고 29일 밝혔다.서울창업허브는 창업기업의 안정적인 성장을 돕는 서울시의 ‘창업지원 종합거점’이다. 사무공간을 비롯한 종합 인프라부터 사업 전략 고도화, 투자자 매칭 등을 지원한다.관악구는 그동안 민선 7기부터 추진해 온 ‘관악S밸리’ 조성을 위한 창업 인프라 확충을 강조하며 시에 ‘서울창업허브 관악’ 조성을 건의해 왔다. 그 결과서울창업허브 관악은 심층 기술(딥테크) 등 미래 신산업 분야 창업기업을 지원하는 관악S밸리의 핵심 시설이자 서남권 창업 생태계의 구심점 역할을 수행하게 된다. 2028년 착공, 2031년 준공이 목표다.박준희 구청장은 “서울창업허브 관악은 단순한 창업 공간이 아니라 관악구의 산업 구조와 지역 경제 전반의 체질을 강화하는 전략적 투자”라며 “시와 협력해 관악S밸리가 서울 서남권의 벤처 창업 메카로 자리매김할 수 있도록 하겠다”고 말했다.김주연 기자