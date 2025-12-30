목포시, 고향사랑기부 참여자에 ‘목포사랑패스’ 발급

서울Pn

10만 원 이상 기부자…관광·문화시설 할인 제공
“‘목포 손님’ 아닌 ‘목포 가족’으로 대우 하겠다”


  •
목포시는 고향사랑기부제 참여자에게 목포사랑패스를 제공한다. (목포시 제공)


전남 목포시는 고향사랑기부제 참여자를 대상으로 ‘목포사랑패스’를 발급한다고 30일 밝혔다.

‘목포사랑패스’는 목포시에 10만 원 이상 고향사랑기부를 하면 자동으로 발급된다. 패스 소지자는 기부일로부터 1년간 목포시가 설치·운영하는 관광·문화시설을 이용할 때 목포시민과 동일한 할인 혜택을 받을 수 있다.

할인 적용 시설은 ▲목포근대역사관 1·2관 ▲목포어린이바다과학관 ▲목포시티투어 ▲목포문학관 ▲목포자연사박물관 ▲유달산목재문화체험장 등 6곳이다.

시 관계자는 “목포사랑패스는 목포를 응원해 주신 기부자분들을 ‘고마운 손님’이 아닌 ‘목포의 가족’으로 예우하겠다는 약속”이라며 “앞으로도 기부자의 뜻이 자부심으로 남을 수 있도록 예우를 강화하고, 더 많은 혜택을 제공할 수 있는 정책을 지속적으로 발굴해 고향사랑기부제가 지역과 사람을 잇는 따뜻한 제도로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

한편 목포시는 2026년 1월 25일까지 목포시 7개 지정기부 사업에 10만 원 이상 기부한 참여자를 대상으로 네이버페이 최대 10만 원 상당의 상품권을 증정하는 ‘신년 이벤트’를 진행한다.


임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
