인천시민 삶 만족도 10점 만점에 7.11점…전년 대배 0.18점 상승

인천시청 전경.


인천시는 ‘2025년 인천 사회지표조사’ 결과 시민 체감 지표가 개선된 것으로 나타났다고 30일 밝혔다.

이번 조사는 지난 8월 4일부터 9월 19일까지 관내 9000가구, 13세 이상 가구원 1만7361명을 대상으로 실시됐다.

조사 결과 삶에 대한 만족도는 10점 만점 기준 7.11점으로 전년(6.93점) 대비 0.18점 상승했으며 지역사회 소속감은 3.48점으로 0.06점 증가했다. 대중교통 만족도는 전반적으로 상승해 지하철 4.12점, 시내·마을버스 4.01점, 택시 3.76점, 시외·고속버스 3.72점 등으로 나타났다.

보행환경 만족도 역시 주거지역(3.65점), 도심(3.62점) 등 모든 항목에서 전년 대비 올랐다.

저출생·고령화 흐름이 지속되고 있는 가운데 세대당 가구원 수는 2.26명으로 최근 10년 중 최저 수준을 기록했다. 반면 합계출산율은 0.76명으로 전년 대비 0.07명 증가했다. 외국인 둥록 인구는 8만9126명이었다.


강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
