서울Pn

검색

서대문구, ‘신촌 청년푸드스토어’ 청년창업가 모집

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

노원구, 광운대역 육교 캐노피 보강 공사 마무리

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

아이 안전 제일… 성북, 통학로 넓히고 덮개 설치

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

강동 ‘찾아가는 장애인인식개선교육’ 공감

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

동대문구, 올해도 ‘민주·호국’ 현장 광주 찾아

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

이필형 구청장, 취임 후 해마다 광주 찾아
30일 5·18민주묘지, 1일 국립서울현충원


  •
이필형 동대문구청장이 지난 30일 광주 5·18민주묘지를 찾아 분향하는 모습. 동대문구 제공


서울 동대문구는 이필형 구청장이 지난 30일 광주 국립5·18민주묘지를 찾아 헌화·분향했다고 31일 밝혔다. 이날 참배에는 재정경제국장·미래환경국장·스마트교통국장·건설안전국장 등 국장단과 과장급 간부를 포함해 총 23명이 함께했다.

이 구청장은 방명록에 ‘5·18 정신이 열린 동대문구의 앞길을 여는 등불입니다’고 적었다. 이 구청장은 2022년 취임 이후 매년 연말 광주를 찾아 참배하고 있으며, 올해가 네 번째다. 구 관계자는 “민주주의의 가치를 현장에서 되새기고 이를 행정의 원칙으로 연결하겠다는 취지”라고 설명했다.

이 구청장 일행은 새해 첫날인 1일에는 동작동 국립서울현충원으로 이동해 현충탑을 참배한다. 순국선열과 호국영령 앞에서 헌화와 묵념을 올리며, 국가를 지탱해 온 헌신의 의미를 되짚는다는 계획이다. 구는 “민주주의의 토대와 국가 수호의 정신은 도시 행정의 출발점이기도 하다”며 “새해 첫날의 참배가 주민 안전과 공동체의 원칙을 다시 세우는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

이필형 구청장은 “민주주의는 한 번 세워졌다고 저절로 유지되는 것이 아니라, 매일 지키고 가꿔야 하는 가치”라며 “새해에도 공직의 기본을 잊지 않고 맡은 바 책임을 다하겠다”고 밝혔다.


유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

중랑 15개동 주민자치회 위원 514명 위촉

2년간 지역문제 발굴·해결 주도

“사회적 자본 튼튼한 은평”… 사회적기업 쑥쑥 자랍

성과공유회 연 김미경 구청장

강서 “전세사기 피해자 80% 회복 단계”

1250명 소유권 이전, 경·공매 개시 LH 피해주택 매입·소송비 지원

금천, 서울시교육감과 IB학교 추진 속도

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr