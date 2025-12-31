서울Pn

청암대학교 치위생과, 제53회 국가시험 100% 합격···2년 연속

개설 20주년 맞아 교육 성과로 저력 입증


청암대학교 치위생과가 한국보건의료인국가시험원이 주관한 ‘치과위생사 국가시험’에서 2년 연속 전원 합격률을 보였다.


청암대학교 치위생과가 한국보건의료인국가시험원이 주관한 ‘2025년도 제53회 치과위생사 국가시험’에서 졸업예정자 전원이 합격했다. 전국 평균 합격률 82.8%를 크게 웃도는 100% 합격률을 기록했다. 이는 지난해 제52회 국가시험에 이어 2년 연속 100% 전원 합격이라는 쾌거다.

이번 성과는 청암대학교 치위생과 개설 20주년을 맞이한 해에 이뤄진 결과로, 그 의미를 더욱 깊게 하고 있다.

학과는 20년간 축적된 교육 경험과 교수진의 전문성을 기반으로 ▲현장 중심형 교육과정 운영 ▲전공별 맞춤형 학습 지도 ▲임상 실무 역량 강화를 위한 실습 중심 수업 ▲학생 개별 역량을 고려한 지도 교수 책임제를 체계적으로 운영해 왔다. 특히 다년간의 국가시험 지도 경험을 바탕으로 한 밀착형 학습 관리와 지속적인 피드백을 통해 학생들의 학습 완성도를 높여왔다.

정은주 치위생과 학과장은 “2년 연속 국가시험 100% 합격은 학생들의 성실한 노력과 교수진의 헌신적인 지도가 함께 만들어낸 값진 성과다”며 “앞으로도 최고 수준의 교육 인프라를 바탕으로 인성과 실력을 겸비한 전문 치과위생사 양성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.


