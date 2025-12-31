인천 60~80대 10명 중 6명 경제활동…“71세까지 일해야”



인천시청 전경.

인천 60~80대 10명 중 6명이 경제활동에 참여하고 있는 것으로 나타났다.인천연구원이 31일 발표한 ‘인천시 신(新)노년을 위한 유연한 노동시장 환경 조성방안’ 연구보고서에 따르면 지난 4월 60~89세 인천시민 1000명을 상대로 설문조사할 결과 60.1%가 경제활동에 참여하고 있다. 또 8.6%는 향후 참여할 의사가 있다고 대답했다.성별 경제활동 참여율은 남성 65%, 여성 55.7%였으며 연령대별로는 60대 75.9%, 70대 44.3%, 80대 20.9%였다.단독 자영업자가 52.6%로 절반을 넘었고 상용근로자(19.6%), 임시근로자(13.2%), 일용근로자(5.9%) 순이었다.조사에 참여한 시민들은 평균 71.1세까지 일하는 것이 적정하다고 답했다.인천연구원은 노인 인구 증가세를 고려해 재정지원 일자리뿐만 아니라 민간 일자리에 진입을 돕는 정책을 강화해야 한다고 제안했다.양지훈 연구위원은 “기업의 고령자 채용에 대한 부담을 줄이고 근로자의 계속 근로 욕구를 매칭할 수 있는 방안을 모색해야 한다”고 말했다.강남주 기자