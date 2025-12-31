대숲맑은 담양쌀, 제주도 학교급식 납품업체 선정

친환경 농업 기반으로 700여 개 초·중·고에 공급



대숲맑은 담양쌀이 제주도 학교급식 쌀 납품업체로 선정돼 제주도 내 700여 개 초·중·고등학교에 공급한다. (담양군 제공)

전남 담양군은 대숲맑은 담양쌀이 제주도 학교급식 쌀 납품업체로 선정되어 제주도 내 700여 개 초·중·고등학교에 공급한다고 31일 밝혔다.담양군에 따르면, 제주도는 친환경농산물의 학교급식 납품업체 선정을 위해 11월 전국 단위 공모를 실시했으며, 담양군농협쌀조합공동사업법인(이하 담양통합RPC)을 포함한 3개 업체를 최종 선정했다.대숲맑은 담양쌀은 서울시 친환경 학교급식 납품업체 선정에 이어 제주도 학교급식까지 공급하게 되면서 안정적인 쌀 판로를 확보했다.이는 생산부터 수확, 가공까지 전 과정을 체계적으로 관리하고, 담양 지역 농업인들이 친환경 농업을 적극적으로 실천해 온 결과로 평가된다.대숲맑은 담양쌀은 대한민국 명품쌀 대상을 수상했으며, 전남 10대 고품질 브랜드쌀 평가에서 대상 8회, 최우수상 5회를 수상하는 등 품질 경쟁력을 대내외적으로 인정받았다.정철원 군수는 “대숲맑은 생태도시 담양군의 친환경 농산물로 미래세대의 안전한 먹거리를 책임질 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 친환경 농업 확대와 고부가가치 농산물 생산을 통해 지역 농업 발전을 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.임형주 기자