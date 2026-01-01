전남지역 병오년 ‘말 지명’ 전국 최다 보유···216곳

서울Pn

전국 820여곳 분포
마을·섬·산 등 순


  •
섬 모양이 말처럼 생긴 신안군 ‘말섬’.



말 안장과 닮아 불리는 영광군 ‘안마도’.


전남 지역이 2026년 병오년 붉은 말띠 해를 맞아 전국 고시된 지명 10만여개를 분석한 결과 말 관련 지명이 가장 많은 것으로 조사됐다. 전남은 전국 820여곳 가운데 216곳을 차지했다.

십이지 가운데 말은 일곱 번째 동물이다. 오시(오전 11시~오후 1시)를 나타내며 씩씩하고 역동적인 기상을 상징한다. 불교에서는 죽은 이의 영혼을 인도하는 역할을 한다고 전해진다.

전남 지역 말 지명은 마을이 128곳으로 최다를 기록했다. 섬 44곳, 산 23곳 등 순이다. 시군별로는 신안군이 32곳, 진도군·완도군·해남군이 각각 14곳으로 뒤를 이었다. 말 지명이 가장 적은 곳은 곡성군(3곳)이었다.

말 지명은 말의 모양 관련 지명이 가장 많았다. 대표적으로 신안군 도초면 만년리에는 섬 모양이 말처럼 생겼다고 해 ‘말섬’이 있다. 영광군에도 섬 지형이 말 안장과 닮아 ‘안마도’라는 섬이 있다.

고시된 지명에 대한 자세한 정보는 국토지리정보원이 운영하는 국토정보플랫폼 ‘지명사전’을 통해 확인할 수 있다.

김승채 전남도 토지관리과장은 “지명은 지역 유래와 역사성, 전통 등이 담긴 중요한 자산”이라며 “올바른 지명을 정비하고 적극 알리는 노력을 통해 지역 정체성을 높이겠다”고 밝혔다.

무안 최종필 기자
