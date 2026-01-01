정원오, “늘 시민의 곁에서 끝까지 힘될 것…도전 이어가겠다”

서울Pn

서울시장 후보군 유일 3선 정원오 성동구청장
“시민의 불편함과 맞서고, 삶의 변화 만들 것”


  •
정원오(왼쪽) 성동구청장과 오세훈 서울시장 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충탑에 참배를 마친 뒤 인사하고 있다. 연합뉴스


올해 6·3 지방선거에서 오세훈 서울시장의 대항마로 거론되는 정원오 서울 성동구청장은 1일 새해를 맞아 “시민의 불편함과 맞서고, 말보다 실천으로 삶의 변화를 만들어 가는 도전을 이어가겠다”고 입장을 내놨다.

정 구청장은 이날 자신의 페이스북에 ‘2026년, 변함없이 늘 곁에서 힘이 되겠습니다’라는 제목의 글을 통해 이같이 밝혔다.

그는 “계엄 정국과 탄핵, 새 정부의 출범까지 굽이치던 일상의 갈림길마다 분명한 방향을 만들어낸 것은 시민의 힘이었다”며 “위기 앞에서 서로를 향해 모였던 시민의 저력은 이 사회가 다시 나아갈 힘이 어디에서 비롯되는지 분명히 보여줬다”고 강조했다.

이어 “병오년은 지치지 않는 힘과 열정으로 내달리는 ‘붉은 말’의 해”라며 “주저하기보다 도전하고, 물러서기보다 길을 내며 앞으로 나아가야 할 시간”이라고 전했다.

또 “지난해 우리의 일상이 빠르게 제 자리를 찾을 수 있도록 힘을 모아 주셨던 시민 한 분 한 분을 믿고, 다시 걸음을 내딛겠습니다”고 했다.

그러면서 “새해의 출발선에서 다시 약속드린다”면서 “어떤 자리, 어떤 역할에 있더라도 늘 시민의 곁에서 끝까지 힘이 되겠다”고 덧붙였다.

한편 정 구청장은 이날 성동구민들에게 보낸 새해 인사 문자 메시지를 통해서도 “그동안 마음속에만 품어두었던 꿈과 소망이 있다면, 올해는 한 번쯤 용기를 내 보셔도 좋겠다”며 “망설임을 지나 한 발을 내딛는 순간, 이미 새로운 길은 시작되고 있을 것”이라고 말했다.

유규상 기자
