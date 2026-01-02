서울Pn

검색

‘서울핀테크랩’ 지원 기업, 국내외 누적 매출 8

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

시민 동참 부르는 서울 ‘에코마일리지’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성북 장위10구역 재개발 17년 만에 첫 삽

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 포트홀 최근 5년 대비 27% 감소

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

김학선 광주국세청장, 새해 “공정하고 합리적인 국세행정 펴겠다”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

광주지방국세청, 신년 참배·시무식으로 힘차게 새해 시작
김학선 청장 “공정하고 합리적인 광주지방국세청 만들겠다”


  •
김학선 광주지방국세청장이 2일 시무식에 앞서 5·18 국립묘지를 참배해 헌화·분향하고 있다. (광주지방국세청 제공)


광주지방국세청은 2026년 병오년 새해를 맞아 김학선 청장을 비롯한 광주청 간부들이 광주공원 현충탑과 4·19혁명 기념탑, 그리고 국립 5·18 민주묘지를 찾아 참배하며 첫 업무에 나섰다고 2일 밝혔다.

국립 5·18 민주묘지를 방문한 김 청장은 방명록에 ‘2026 병오년에도 5·18 영령의 숭고한 뜻을 받들어 공정하고 합리적인, 미래를 준비하는 광주지방국세청을 만들겠다’고 적으며 새해 각오를 다지고 헌화와 분향을 마쳤다.

이날 오후 개최된 시무식에서 김 청장은 “지속적인 국세행정 혁신을 통해 공정하고 합리적인 광주지방국세청을 만들어 가기 위해 한마음 한뜻으로 노력하자”고 강조했다.

광주국세청은 올해도 납세자의 목소리를 경청하면서 기업하기 좋은 세정 환경을 조성하고 공정한 국세행정을 펼쳐나갈 계획이라고 밝혔다.


임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

새해 첫날 현충원서 만난 오세훈·정원오…오 “범보수

“특별히 새해 복 받으시라” 서로 덕담도

오세훈 “세운지구 개발로 다시 강북전성시대”

신년사서 새해 핵심 화두 밝혀 2031년까지 주택 31만호 공급 교통 인프라·도시 안전망 재편

강남구 올해부터 90세 이상 보훈수당 월 15만원으

참전유공자 배우자 수당 월 10만원도 신설

“관광객 또 서초 오고 싶게”… 고터~반포한강, 문

고터·세빛특구 1돌-거리조성 준공

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr