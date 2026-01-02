구례 화엄주차장 올해부터 ‘무료 개방’ 운영

서울Pn

구례군, 지리산국립공원 전남사무소와 협력 결실


  •
구례 화엄주차장이 올해부터 무료 개방한다.


구례군은 이달부터 화엄주차장을 무료로 개방해 운영을 시작했다고 2일 밝혔다. 군은 지리산국립공원 방문객들에게 편리한 주차 공간을 제공하고 지역민과 관광객들에게 더 나은 환경을 조성하기 위해 국립공원공단 지리산국립공원 전남사무소와 무료 개방 계약을 체결했다.

화엄사 일대는 매년 수많은 관광객이 찾는 명소지만 관광 시즌에는 주차 공간 문제로 불편함을 겪는 경우가 많았다. 군은 이 같은 문제를 해결하기 위해 지리산국립공원 전남사무소와 협력해 화엄주차장의 무료 개방을 결정했다.

군은 이번 조치가 지역 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다. 더 많은 관광객이 구례를 방문할 수 있도록 다양한 관광 인프라를 강화할 예정이다.

군 관계자는 “화엄주차장의 무료 개방은 지역 관광 활성화와 구례를 방문하는 관광객들에게 보다 편리한 환경을 제공하기 위한 중요한 첫걸음이다”며 “향후 지속적으로 편의시설을 개선하고, 관광객들의 안전한 이용을 보장할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.


구례 최종필 기자
