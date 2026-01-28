서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

“종량제봉투 年 1인 1개 감량”… 서울, 203

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시 “신생아 가정방문 ‘아기 건강 첫걸음’ 효

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

용산구, 2026년 취약계층 복지에 673억원 투

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

금천, 시흥유통센터 부설주차장 200면 개방

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

송파, 중기·소상공인에 320억 융자 ‘단비’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

업체당 이자 2% 이하로 2억 대출


  •
서강석 서울 송파구청장


서울 송파구는 지역 내 중소기업과 소상공인들에게 올해 총 320억원의 융자 자금을 지원한다고 27일 밝혔다.

지원 방식은 중소기업을 위한 융자지원과 담보력이 부족한 소기업 소상공인을 위한 특별신용보증으로 나뉜다. 기업의 규모와 담보력에 따라 선택해 활용할 수 있다. 중소기업 융자지원 대상은 송파구에 사업자등록 후 6개월 이상 경과하고 매출 실적이 있으며, 은행 여신 규정상 담보 능력이 있는 중소기업이다. 업체당 최대 2억원, 2년 거치 3년 균등분할 상환 조건으로 지원한다.

중소기업육성기금과 협력자금 두 가지 방식으로 운영하며 중소기업육성기금은 연 1.5% 고정금리로 2월 2일부터 은행 사전상담 후 신청할 수 있다. 협력자금은 금융기관 대출 때 발생하는 이자 중 최대 2%를 구가 지원하는 방식으로 총 80억원 규모다.

담보력이 부족해 금융권 대출이 어려운 소기업 및 소상공인을 위해서는 총 200억 원 규모의 특별신용보증 지원을 시행한다.

서강석 구청장은 “중소기업과 소상공인은 지역경제의 핵심 주체”라며 “기업의 상황에 맞는 융자와 보증지원을 통해 자금 부담을 덜고 경영안정을 도울 수 있도록 구 차원의 기업지원책을 지속 추진하겠다”고 말했다.


박재홍 기자
2026-01-28 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr