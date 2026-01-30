김용호 서울시의원, 현장점검·주민소통으로 원효로1동 주변 욱천 악취 민원 해소 사업 본격화

김 의원, 주민설명회 개최로 차집관로 덮개 설치공사 등 사업내용 주민들과 공유

서울시 예산 8억 7300만원 투입, 2026년 5월 공사 완료로 악취민원 해소 예정



지난 29일 원효로1동 인근 장학재단 현장사무실에서 개최된 ‘욱천 악취 민원 해결을 위한 주민설명회’에 참석한 김용호 서울시의원이 주민들께 인사와 함께 간담회에 대한 취지를 설명하고 있다.



지난 29일 원효로1동 인근 장학재단 현장사무실에서 개최된 ‘욱천 악취 민원 해결을 위한 주민설명회’에 참석한 김용호 서울시의원과 주민들이 서울시 난지물재생선터 관계자 및 시공사 피엔알시스템으로 부터 향후 진행될 공사계획에 대해 설명을 듣고 있다.



지난 29일 원효로1동 인근 장학재단 현장사무실에서 개최된 ‘욱천 악취 민원 해결을 위한 주민설명회’에 장학재단 회의실에서 열린 ‘욱천 악취 민원 해결을 위한 주민설명회’에 참석한 김용호 서울시의원(앞줄 중앙)이 관계자 및 주민들과 함께 기념촬영을 하고 있다.



‘2025년 난지수계(욱천) 차집관로 덮개 설치공사’가 이뤄지는 현장 전경

서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 29일 원효로1동 소재 장학재단 현장사무실에서 열린 ‘욱천 악취 민원 해결을 위한 주민설명회’에 참석해 사업 추진 내용과 향후 공사 계획을 주민들과 공유했다.이번 주민설명회는 원효로1동 일대 주민들이 지속적으로 제기해 온 욱천 악취 문제를 해소하기 위해 추진 중인 ‘2025년 난지수계(욱천) 차집관로 덮개 설치공사’의 구체적인 사업 내용을 설명하고, 공사 일정과 방식에 대한 주민 이해를 돕기 위해 마련되어, 김 의원을 비롯해 김종희 서울시 난지물재생센터 소장과 관계자, 시공사 피엔알시스템 대표, 장학재단 시공사 현장소장 및 관계자, 인근 CJ나인파크와 e-편한세상 입주자대표회장 및 관리소장, 입주민과 욱천 인근 주민 등 40여 명이 참석했다.김 의원은 지난해 7월경 욱천 주변 원효로1동 주민들로부터 악취 민원이 제기되자 즉시 현장을 방문해 실태를 확인하고, 서울시 관계자들과 합동 점검을 실시했다. 그 결과 하천 옆 약 170m 구간에 노출된 차집관로가 주요 원인으로 파악됐으며, 김 의원은 같은 해 9월경 이를 해소하기 위한 차집관로 덮개 설치 공사비 약 9억원의 예산을 서울시로부터 확보해 실질적인 개선 방안을 마련했다. 이후 서울시 관계자들과 함께 공사 추진 방향과 향후 일정 등을 주민들에게 상세히 설명하기 위해 지난 29일 현장에서 주민설명회를 개최하게 됐다.이날 주민설명회에서 김 의원은 용산구 신계동 3-8 일원 욱천 주변에 노출된 차집관로를 대상으로 약 995㎡ 규모의 덮개를 설치하고, 부대공사를 병행해 악취 발생을 차단할 계획이라고 밝혔다. 이번 공사의 총사업비는 약 8억 7300만원이며, 공사는 2026년 1월에 착수해 같은 해 5월 완공을 목표로 추진된다. 서울시는 공사 과정에서 주민 의견을 충분히 반영해 안전하고 차질 없이 사업을 진행하겠다는 방침이다.김 의원은 “이번 주민설명회는 단순한 사업 안내를 넘어, 그동안 주민 여러분과 함께 논의해 온 악취 문제 해결 과정과 결과를 공유하는 자리”라며 “현장점검과 주민간담회를 통해 확인된 의견들이 실제 사업으로 이어진 만큼, 공사가 안전하게 끝날 때까지 세심하게 챙기겠다”고 밝혔다.이어 김 의원은 “공사가 완료되면 욱천 일대 악취 문제가 크게 개선돼 주민들이 보다 쾌적한 환경에서 생활할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 주민 불편을 최소화하고 사업이 차질 없이 진행되도록 지속적으로 현장을 살피겠다”고 강조했다.온라인뉴스부