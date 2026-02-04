금천구, ‘설 건강 한 걸음’ 10만보 걷기

‘노담 노술 라이프’ 챌린지도



금천 설 건강 한걸음 프로젝트

서울 금천구가 주민들이

일상 속 걷기 등 건강한 생활 습관을 키우도록 ‘설 건강 한 걸음 프로젝트’와 ‘노담 노술 라이프 건강걷기’ 등 두가지 챌린지를 운영한다고 4일 밝혔다.

설 건강 한 걸음 프로젝트는 민족의 명절 설 연휴 과식에 대비해 체중을 관리하기 위해 마련됐다.

노담 노술 라이프 건강걷기 챌린지는 금연과 절주를 실천하며 걷기를 꾸준한 생활 습관으로 정착시키기 위한 프로젝트다.

두 개 걷기 프로그램 모두 오는 28일까지 2월 한달간 진행된다. 한달 동안 총 10만보 걷기를 목표로 일상 속 걷기를 하면 된다. 목표를 달성하면 애플리케이션

‘워크온(WalkOn)

’에서

커피쿠폰 경품 추첨에 응모할 수도 있다.

금천구민을 비롯한 참여를 원하는 누구나 참여할 수 있다.

워크온(WalkOn) 앱을 설치한 뒤 ‘건강도시금천 금천구보건소’ 커뮤니티에 가입하고, 챌린지 ‘설 건강 한 걸음 프로젝트’나 ‘노담 노술 라이프 건강걷기’에 참여하면 된다. 원하는 경우 2개 모두 참여할 수 있다.

유성훈 구청장은 “걷기를 통해 생활 리듬을 회복하고, 일상 속 건강관리의 중요성을 체감하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 부담 없이 참여할 수 있는 생활밀착형 건강사업으로 건강도시 금천을 만들어 나가겠다”

고 말했다.

김주연 기자