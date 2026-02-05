창동 서울아레나 K팝 공연, 송파 문정역 광장에서도 본다

물리적 한계 넘어서는 ‘커넥티드 라이브’ 시스템



서울 송파구 문정역 광장에 설치될 커넥티드 라이브 공연 예시. 서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

내년 상반기 개관하는 K팝 전용 공연장 ‘서울아레나’의 콘서트를 송파구 문정역 광장에서도 실시간으로 즐길 수 있게 된다.서울시와 서울아레나는 도봉구 창동 서울아레나에서 열리는 공연을 서울 곳곳에서 동시에 관람하는 ‘커넥티드 라이브’ 시스템을 구축한다고 5일 밝혔다.커넥티드 라이브는 공연장의 물리적인 한계를 넘어 다양한 공간에서 공연을 실시간으로 즐길 수 있게 하는 서비스다.시와 서울아레나는 시범 사업으로 상반기 송파구 문정역 ‘선큰 광장’에 대형 발광다이오드(LED) 미디어 스크린을 설치, 단순 보행 위주로 이용되던 광장을 새로운 문화명소로 전환할 계획이다. 향후 남산, 한강공원 등으로 대상지를 확대할 예정이다.김창규 시 균형발전본부장은 “누구나 소외 없이 수준 높은 문화 경험을 누리도록 제2·제3의 커넥티드 라이브 공연장 조성을 추진하겠다”고 말했다.서유미 기자