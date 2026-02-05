서울Pn

‘내 친구 서울갤러리’ 글로벌 도시 모형 보러 오

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울패션위크, 밀라노와 소통… K패션, 유럽 세일

강북구 ‘전국 최초 빌라관리사무소’ 사업, 202

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

‘교통은 민생’ 강동, 9호선 연장 사업 본격화

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

창동 서울아레나 K팝 공연, 송파 문정역 광장에서도 본다

물리적 한계 넘어서는 ‘커넥티드 라이브’ 시스템

내년 상반기 개관하는 K팝 전용 공연장 ‘서울아레나’의 콘서트를 송파구 문정역 광장에서도 실시간으로 즐길 수 있게 된다.

서울시와 서울아레나는 도봉구 창동 서울아레나에서 열리는 공연을 서울 곳곳에서 동시에 관람하는 ‘커넥티드 라이브’ 시스템을 구축한다고 5일 밝혔다.

커넥티드 라이브는 공연장의 물리적인 한계를 넘어 다양한 공간에서 공연을 실시간으로 즐길 수 있게 하는 서비스다.


서울 송파구 문정역 광장에 설치될 커넥티드 라이브 공연 예시. 서울시 제공


시와 서울아레나는 시범 사업으로 상반기 송파구 문정역 ‘선큰 광장’에 대형 발광다이오드(LED) 미디어 스크린을 설치, 단순 보행 위주로 이용되던 광장을 새로운 문화명소로 전환할 계획이다. 향후 남산, 한강공원 등으로 대상지를 확대할 예정이다.

김창규 시 균형발전본부장은 “누구나 소외 없이 수준 높은 문화 경험을 누리도록 제2·제3의 커넥티드 라이브 공연장 조성을 추진하겠다”고 말했다.


서유미 기자
