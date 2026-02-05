김재준 경북도의원, 설 명절 맞아 이웃 사랑 실천

서울Pn

김 의원, 사무처 직원들과 함께 엘요양원 방문


  •
지난 4일 울진읍에 위치한 엘요양원을 방문한 김재준 의원(오른쪽에서 두 번째). 경북도의회 제공


경북도의회 김재준 의원(울진, 국민의힘)은 지난 4일 설을 맞아 경북도의회를 대표해 울진군 소재 엘 요양원을 방문해 도의회에서 준비한 위문품을 전하고 오세홍 원장과 관계자들을 격려하며 어르신들과 함께 정을 나누는 훈훈한 시간을 가졌다.

울진읍에 위치한 엘요양원은 간호사와 물리치료사를 비롯한 의료진과 사회복지 전문 인력이 80여명 어르신들의 건강한 일상생활을 위해 헌신하고 있는 지역 대표 요양시설이다.

김 의원은 “가족과 함께 둘러앉아 설을 맞이해야 할 어르신들께서 조금이나마 가족 같은 따뜻함을 느끼실 수 있도록 이렇게 찾아뵙게 됐다”라며 “엘요양원에서 어르신들을 위해 밤낮으로 애써주시는 원장님과 직원분들의 헌신에 진심으로 감사드린다”고 말했다.

또한 “ 앞으로도 우리 지역 어르신들의 안전하고 행복한 노후생활을 위해 도의회에서 지속적으로 관심을 갖고 지원하겠다”고 약속했다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
성수동 삼표레미콘 부지 개발 고시 인허가 절차 거쳐 이르면 연말 착공 6054억 투입 유니콘 창업허브 조성 서울숲 연결 입체 보행데크도 설치

