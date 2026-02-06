도봉구, 설 연휴 ‘폐수 배출사업장’ 등 환경오염 행위 특별점검

서울Pn

폐수 배출사업장 등 위반사업장 대상
연휴 기간 환경오염행위 신고창구 운영


도봉구 민간자율환경감시단이 지역의 한 주유소 세차시설을 점검하고 있다.
도봉구 제공


서울 도봉구는 오는 9일부터 도봉구 민간자율환경감시단과 함께 환경오염행위 특별점검을 실시한다고 6일 밝혔다. 설 연휴 동안 발생할 수 있는 환경오염 사고를 사전에 막기 위해서다.

이번 특별점검의 주요 대상은 ▲폐수 배출사업장, ▲최근 3년간 위반사업장 등과 도봉천, 방학천 등 주요 하천이다.

점검은 설 연휴 전후로 3단계로 나눠 추진한다. 구는 먼저 사전 홍보·계도와 함께 취약업소 등을 대상으로 집중 순찰과 점검을 실시한다. 환경오염물질 배출사업장에는 사전 예방을 위해 협조문을 발송한다.

연휴 기간인 14일부터 18일까지는 환경오염 신고창구를 운영해 환경오염 사고에 즉각 대처한다. 연휴 후에는 환경관리 취약·영세 사업장에 환경 담당 공무원이 직접 방문해 배출시설과 방지시설의 정상 작동을 확인한다.

오언석 구청장은 “환경오염행위에 대한 사전 감시·단속을 강화해 구민들이 안심하고 설 연휴를 보낼 수 있도록 하겠다.”라고 말했다.


유규상 기자
