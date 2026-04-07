LED 간판 바꿀 구로 사장님 100분 더 모셔요

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1개 교체 비용 최대 170만원 지원


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지난해 ‘자율적 간판 개선 사업’을 통해 지원받은 서울 구로동 골목.
구로구 제공


서울 구로구가 자발적인 불법 광고물 정비를 유도하고 쾌적한 거리 환경을 조성하기 위해 ‘자율적 간판 개선 지원 사업’을 추진한다.

구로구는 도시 미관을 개선하고 경기 침체로 어려움을 겪는 자영업자의 부담을 덜기 위해 간판 개선 비용을 지원한다고 6일 밝혔다.

구는 올해 초 1차 접수를 통해 49곳을 선정했다. 이어 오는 5월과 8월 추가 접수할 예정이다. 회차당 약 50곳을 선정해 연간 총 150곳을 지원한다. 지원 대상은 관내에서 영업 중인 면적 133㎡ 미만 업소로, 노후했거나 불법 간판 교체가 필요한 곳이다.

선정된 업소에는 발광다이오드(LED) 벽면 이용 간판 1개 교체 비용을 최대 170만원까지 지원한다. 다만 부가가치세와 초과 비용은 신청자 부담이다. 신청자는 구로구에 등록된 옥외 광고 사업자 중 한 곳을 선택해 관련 법령과 광고물 설치 가이드라인 등을 준수해 간판을 제작·설치하면 된다.

장인홍 구청장은 “이 사업으로 쾌적한 거리 경관을 조성하고 지역 경제에 활력을 더할 수 있기를 기대한다”며 “간판 교체가 필요한 업주들의 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.


서유미 기자
2026-04-07 21면
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