중구 남산자락숲길·둘레길 다리로 잇는다

공중 보행교·데크길 2027년 착공



서울 중구 남산자락숲길과 남산둘레길을 연결하는 공중보행교가 설치된 후 조감도.

중구 제공

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서울 중구는 남산자락숲길과 남산둘레길을 녹지로 잇는 ‘장충단로 녹지연결로 및 등산로 조성사업’이 서울시 지방재정투자심사에서 조건부 승인을 받아 통과했다고 6일 밝혔다.지난달 26일 심사 통과에 따라 구는 서울시와 함께 예산 확보와 설계를 거쳐 2027년 착공을 목표로 사업을 추진할 계획이다. 이 사업은 4차선 도로인 장충단로 위를 가로지르는 공중 보행교를 설치하고, 양쪽에 남산자락숲길과 남산둘레길로 이어지는 데크 산책로를 조성하는 게 핵심이다. 2024년 12월 개통한 남산자락숲길은 무학봉근린공원에서 반얀트리 호텔까지 총 5.14㎞에 이르는 무장애 친화 숲길이다. 도심 접근성이 좋아 지난해 약 71만명이 이곳을 찾았다.구는 이 중 약 57%가 남산으로 이동한 것으로 분석했다. 그러나 남산자락숲길에서 장충단로로 내려와 건널목을 건너야 하는 불편함이 있었다. 이에 지난해 3월 타당성 조사 용역을 시작으로 유동 인구 분석, 주민 의견 수렴을 거쳐 세 차례 도전 끝에 투자심사를 통과했다.김길성 구청장은 “투자심사 통과는 사업 필요성과 타당성을 공식적으로 인정받은 것”이라며 “서울시와 협력해 사업을 차질 없이 추진해 남산과 남산자락 숲길을 보다 많은 분이 편리하게 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자