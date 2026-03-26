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오세훈 재산 72.8억원…해외주식 손실로 1억원 줄어

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전국 광역 지자체장 중 1위

오세훈 서울시장의 재산이 지난해 말 기준 72억 8960만원으로 현직 광역단체장 중에서 가장 많은 것으로 나타났다.

26일 정부공직자윤리위원회가 관보로 공개한 2026년 공직자 정기 재산변동사항에 따르면 가족 소유 재산을 포함해 오 시장의 지난해 말 기준 재산은 72억 8960만원이었다. 이는 전년보다 1억 1592만원 줄어든 수치로 전국 광역 지자체장 중 1위다.

본인과 배우자의 해외 주식이 25억 8872만원으로 재산 비중이 높았는데 나스닥 상장사인 마이크로스트래티지 등 몇몇 종목의 가격 하락으로 손실을 본 것으로 보인다. 증권 항목 신고 규모는 전년 대비 3억 630만원 줄었다.


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오세훈 서울시장이 25일 시청 브리핑룸에서 열린 ‘서울 역세권 직주락 활성화 전략 기자설명회’에서 브리핑을 하고 있다.
연합뉴스


오 시장 부부는 강남구 대치동에 25억 8400만원 상당의 다세대 주택을 신고했다. 가액은 공시지가 변동에 따라 전년보다 1억 6800만원 늘었다.

예금은 전세금 반환에 따라 30억 7301만원에서 17억 9260만원으로 12억 8041만원 줄었다. 경기도 고양시 일산동구의 배우자 소유 토지는 공시지가 변동으로 기존보다 278만원 늘어난 1억 3727만원을 신고했다.

김병민 서울 정무부시장은 1586만원 늘어난 12억 1005만원을 신고했다.

김성보 행정2부시장은 2억 2758만원 늘어난 13억 8174만원을 신고했다.

최호정 서울시의회 의장은 5억 4273만원 늘어난 57억 9540만원을 신고했다.

서울 자치구청장 중에서는 기업인 출신인 조성명 강남구청장이 19억 4458만원 줄어든 462억 6049만원을 신고했다. 조 구청장은 본인 명의의 도곡동 도곡렉슬 아파트 외에 인천 강화군 숙박시설, 경기 고양 일산서구 의료시설 등을 신고했다. 전체 재산 공개 대상자 1903명 중 이세웅 행정안전부 이북5도위원회 평안북도 지사에 이어 두 번째로 많았다.

서유미 기자
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