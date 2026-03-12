명동 ‘미디어폴·팔로잉 미디어’, 안전·편의·재미 한번에 잡았다

광고·정보 송출되는 CCTV·가로등

서울 중구가 명동 거리에 디지털 정보 플랫폼인 ‘미디어폴’ 22기와 ‘팔로잉 미디어’ 2기를 설치하고 본격 가동을 시작했다고 11일 밝혔다.둘 모두 명동 일대에 대형 전광판을 설치하는 ‘명동스퀘어’ 사업의 일환으로 추진됐다. 미디어폴은 명동중앙길과 명동8나길에, 팔로잉 미디어는 명동예술극장 앞과 명동역 6번 출구 인근에 각각 1기씩 세워졌다. 두달여 시범 운영을 거쳐 지난 3일 정식 가동을 시작했다.미디어폴에는 날씨 등 생활 정보나 행사 소식, 관광 정보를 송출하는 디지털 스크린, 방범용 폐쇄회로(CC)TV, 비상벨, 공공 와이파이 등이 탑재돼 있다. 팔로잉 미디어는 총 4개 면으로 나눠진 스크린에서 서로 다른 광고를 송출하거나 하나의 대형 스크린처럼 활용할 수 있다. 움직이는 스크린으로 이동 방향을 안내하기도 한다. 가로등과 CCTV도 부착됐다.이 시설은 기부채납 방식으로 설치됐다. 사업자가 시설물을 제작·설치해 중구에 기부하고, 5~7년간 광고 운영권으로 설치 비용을 회수하는 구조다. 광고 수익의 5%는 공공기여금으로 적립되고, 디지털 광고의 25%는 미디어아트와 구정 홍보 등 공익 목적 콘텐츠로 송출된다. 미디어폴은 보행자의 시야를 방해하지 않도록 높이나 크기 등을 설계하고 동선을 고려해 설치 위치를 선정했다.올해 상반기에는 명동8길에도 미디어폴이 설치될 예정이다. 신세계백화점 신관, 롯데영플라자, 하나은행 등 건물 외벽에도 대형 전광판이 설치된다.김길성 구청장은 “빛으로 가득한 명동 거리와 명동스퀘어가 대한민국을 대표하는 디지털 미디어 명소가 되도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.김주연 기자