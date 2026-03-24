마포, 아현1구역 3476가구 대단지 대변신

정비구역으로 지정… 최고 35층



서울 마포구 아현1구역 공공재개발사업 조감도.

마포구 제공

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영화 ‘기생충’ 촬영지로 유명한 서울 마포구 아현1구역 공공재개발사업이 정비구역으로 지정됐다. 아현1구역은 최고 35층, 3476가구 대단지 아파트로 변신한다.마포구는 지난 19일 서울시 제4차 도시계획위원회 수권분과위원회에서 ‘아현1구역 주택정비형 공공재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’이 ‘수정가결’ 됐다고 23일 밝혔다.구는 2022년 아현1구역이 공공재개발 후보지로 선정된 이후 정비사업이 원활히 추진될 수 있도록 다양한 노력을 기울여왔다. 특히 정비사업 과정에서 현금청산 대상자가 발생하는 피해를 줄이기 위한 행정적 지원을 아끼지 않았다.아현1구역 일대는 1980년대 후반부터 2000년대 초반 사이, 이른바 ‘자력갱생 재개발’ 방식으로 조성된 빌라가 많다. 이렇게 개발되는 과정에서 소유구조가 복잡해졌다. 구는 공유자라 하더라도 권리가액이 분양용 최소 규모 공동주택 1가구의 추산액 이상일 경우 분양 대상으로 인정할 수 있도록 한 ‘서울특별시 도시 및 주거환경정비 조례’를 근거로 해결 방안을 찾았다.이 같은 조치로 현금청산 대상자 740명 가운데 78%에 해당하는 581명이 구제됐다. 박강수 마포구청장은 “앞으로도 원주민의 재정착을 지원하고 정비사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.김동현 기자