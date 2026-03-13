태양광 그늘 아래 자전거가 달린다…‘경기 햇빛 자전거길 1호’ 준공

서울Pn

시흥시 오이도 인근에 조성된 ‘경기 햇빛 자전거길 1호’(경기환경에너지진흥원 제공)


경기환경에너지진흥원은 16일 시흥시 정왕동 2376 일원 자전거길에서 ‘경기 햇빛 자전거길 1호’ 준공식을 개최한다고 밝혔다.

‘경기 햇빛 자전거길’은 자전거도로 상부 공간을 활용해 디자인 특화 태양광 설비를 설치하는 재생에너지 사업이다. 자전거 이용자는 태양광 구조물이 제공하는 그늘 아래에서 보다 안전하고 쾌적하게 이동할 수 있다. 동시에 태양광 발전을 통해 친환경 전력을 생산하는 구조다.

‘경기 햇빛 자전거길 1호’는 시흥시 오이도 인근 자전거길 약 0.8km 구간에 조성됐다. 총 설치 용량은 761.6kW 규모로 연간 약 100만kWh의 전력 생산이 가능하다. 이는 약 300가구가 사용할 수 있는 전력량에 해당하며, 연간 약 431톤의 이산화탄소 감축 효과와 약 3500그루의 소나무를 심는 것과 같은 탄소 저감 효과가 기대된다.

자전거 이용자를 위한 쉼터, 자전거 거치대, 공기주입기, 경관 조명, CCTV 등 다양한 안전·편의시설도 함께 설치해 이용 환경을 개선했다.

이 사업은 공공이 주도하고 민간 발전사가 참여하는 협력 방식으로 추진됐으며, 발전 수익 일부를 지역사회에 환원하는 이익 공유 모델을 도입했다.


  •


경기 햇빛 자전거길은 진흥원이 경기도 공공기관 책임계약 사업의 하나로 경기교통공사, 경기도주식회사, 경기주택도시공사(GH) 등 3개 공공기관과 협력해 추진했다.

김혜애 경기환경에너지진흥원장은 “경기 햇빛 자전거길은 재생에너지 생산과 자전거 이용 환경 개선을 동시에 실현하는 새로운 공공 에너지 모델”이라며 “시흥 1호 사업을 시작으로 도내 여러 시군으로 확산해 탄소중립 실현과 도민 참여형 에너지 전환 정책을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
