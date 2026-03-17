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제2의 ‘삶의 도서관’ 작가를 찾습니다…경콘진, ‘제10회 경기히든작가’ 작품 공모

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경기콘텐츠진흥원(원장 탁용석, 경콘진)은 신진 작가 발굴과 지역 출판 산업 활성화를 위한 <제10회 경기히든작가> 작품 공모를 진행한다고 17일 밝혔다.

<경기히든작가> 공모는 도내 숨은 작가를 발굴해 집필부터 출간까지 지원하는 경기도의 대표적인 신진 작가 육성 사업이다. 올해 공모는 오는 4월 30일까지 진행되며 소설과 수필 부문에서 총 8편의 작품을 선정할 예정이다.

공모는 단독 단행본 출간 이력이 없는 경기도민을 대상으로 한다. 심사를 거쳐 5월 중 당선작을 발표하며 최종 선정된 작가에게는 작품 창작 지원금 500만원이 지급된다.

선정작은 경콘진이 계약한 전문 출판사를 통해 연내 개별 단행본으로 출간되고 전국 주요 서점 및 온라인 플랫폼에서 유통된다. 출간 이후에도 북토크 등 다양한 홍보 행사를 지원받는다.

한편, <경기히든작가> 공모는 2017년 시작된 이래 9년간 총 143명의 도내 작가를 지원하고 71권의 책을 출간했다. 특히 2025년 출간작인 <삶은 도서관>은 출간 당일 2쇄 증쇄를 기록하고 문재인 전 대통령의 추천 도서로 선정되는 등 대중과 평단의 큰 주목을 받은 바 있다.


안승순 기자
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