설 연휴 응급 상황 걱정 뚝… 강남구 비상진료체제 가동

14일부터 18일까지 비상진료반 운영



서울 강남구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강남구가 14일부터 18일까지 설 연휴 기간 환자 발생에 대비해 비상진료체계를 운영한다.최근 한랭·건조한 날씨가 이어지면서 독감 등 호흡기 질환 환자가 늘어, 설 연휴 기간 진료 수요도 증가할 것으로 예상된다. 연휴 동안 경증 환자가 제때 진료받을 수 있도록 보건소 비상진료반을 중심으로 문 여는 병·의원과 약국 지정 운영, 소아청소년 야간·휴일 진료센터 운영을 병행해 응급의료 공백을 줄인다는 계획이다.보건소 비상진료반은 14일~18일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다. 설 당일인 17일에는 보건소를 개방해 오전 9시부터 오후 6시까지 의사 1명과 간호사 1명이 근무하며 경증 환자를 진료한다. 중증 환자는 응급의료기관과 응급실로 안내한다. 설 당일을 제외한 14일~16일과 18일은 자택대기조로 운영해 비상 상황 발생 시 1시간 이내 출근 체계를 유지한다.연휴 기간 의료 공백을 최소화하기 위해 24시간 비상진료대책 상황실도 운영한다. 주간(오전 9시~오후 6시)에는 보건소 1층 상황실(02-3423-7199)에서, 야간(오후 6시~익일 오전 9시)에는 구청 종합상황실(02-3423-6000)과 통합해 운영한다. 상황실은 연휴 기간 문 여는 병·의원 196곳과 약국 187곳 등 총 383곳과 연계해 응급상황에 대비한다.문 여는 병·의원과 약국의 운영 시간은 전화나 인터넷 등으로 확인할 수 있다. 119구급상황관리센터(119), 다산콜센터(120)를 통해 안내받을 수 있으며, 응급의료포털(www.e-gen.or.kr)에서 확인할 수 있다. 방문할 의료기관에 전화해 운영 여부를 문의하고 방문하면 된다.소아청소년을 위한 야간·휴일 진료센터도 운영한다. 2023년 전국 최초로 시작한 강남구 소아청소년 야간·휴일 진료센터는 4권역 5곳에서 평일 야간과 주말·공휴일에도 진료를 제공하고 있다. 갑작스러운 열이나 기침 등으로 아이가 아플 때 응급실에 가지 않고도 가까운 곳에서 진료받을 수 있도록 돕는 체계다.이번 설 연휴에는 보통의의원(압구정동), 다나아의원(논현동), 연세바다소아청소년과의원(개포4동), 연세퍼스트이비인후과의원(개포2동), 세곡달빛의원(세곡동)이 운영한다. 2024년부터 보건복지부 지정 달빛어린이병원으로 운영 중인 연세도우리소아청소년과의원(개포2동)도 이용할 수 있다.김동현 기자