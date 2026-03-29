성동, 아동·청소년 진로체험 ‘키자니아’와 MOU

매월 마지막 월요일 입장권 할인

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성동구는 직업 체험 테마파크 ‘키자니아’ 운영사인 엠비씨플레이와 아동·청소년 체험·교육 프로그램 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다. 협약에 따라 두 기관은 아동·청소년 대상 직업 체험 및 미래 직업 프로그램 협력, 성동구 교육·복지·청소년 사업과 키자니아 체험 콘텐츠 연계, 아동 체험·교육 프로그램 공동 추진 분야에서 협력한다.또 매월 마지막 주 월요일을 ‘성동구민의 날’로 지정해 구민이라면 키자니아 입장권을 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. 지난 22일에는 사회적 배려 대상 아동 및 보호자 100명을 대상으로 ‘성동구민 무료 초청의 날’ 행사도 진행했다.구는 교육·복지시설 네트워크 등을 통해 관련 프로그램을 홍보하고, 키자니아는 구의 공공 캠페인 및 아동 관련 행사에 체험 콘텐츠와 공간 활용을 지원하는 등 협력을 이어갈 예정이다.구 관계자는 “협약을 통해 아동들이 다양한 직업을 체험하며 꿈과 진로를 구체적으로 그려볼 기회가 더욱 확대될 것으로 기대한다”고 밝혔다.박재홍 기자