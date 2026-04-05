경력단절여성 3년간 106명 재취업…양천구 맞춤형 취업지원 강화

교육과정은 총 87명을 모집, 10월까지 진행
서울 양천구는 임신·출산·육아 등으로 경력이 단절된 여성의 안정적 사회 복귀 지원을 위해 이달부터 ‘경력단절 여성 취업지원 프로그램’ 수강생을 모집한다고 5일 밝혔다.
구는 2023년부터 경력단절 여성을 대상으로 맞춤형 직업훈련을 지속해서 늘려왔다. 지난 3년간 총 106명의 재취업을 끌어냈다. 구는 올해 프로그램을 고도화해 디지털 전환 가속화와 돌봄 수요 증가 등 노동시장 변화에 대응한 교육과정을 마련하고 취업 연계도 강화한다는 계획이다.
올해 교육은 공모를 거쳐 선정된 전문기관인 서울시 서부여성발전센터와 영등포여성인력개발센터에 위탁해 총 6개 과정을 운영한다. 서부여성발전센터에서는 보험 총무 사무원 취업 연계, 인공지능(AI) 기반 디지털 행정 멀티사무원 양성 과정을, 영등포여성인력개발센터에서는 방과 후 늘봄학교 지도사(자격증 취득) 과정을 진행한다.
각 교육과정은 총 87명을 모집해 10월까지 차례대로 진행된다. 구에 거주하는 경력단절 여성 또는 미취업 여성이라면 누구나 신청할 수 있다.
이기재 양천구청장은 “검증된 성과를 바탕으로 실효성 높은 교육과 취업 연계를 확대해 더 많은 여성이 안정적으로 일터에 복귀할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
유규상 기자
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