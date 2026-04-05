경력단절여성 3년간 106명 재취업…양천구 맞춤형 취업지원 강화

교육과정은 총 87명을 모집, 10월까지 진행



서울 양천구 관계자가 경력단절여성을 대상으로 ‘이모티콘 디자이너 양성’ 교육을 진행하고 있다.

양천구 제공

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서울 양천구는 임신·출산·육아 등으로 경력이 단절된 여성의 안정적 사회 복귀 지원을 위해 이달부터 ‘경력단절 여성 취업지원 프로그램’ 수강생을 모집한다고 5일 밝혔다.구는 2023년부터 경력단절 여성을 대상으로 맞춤형 직업훈련을 지속해서 늘려왔다. 지난 3년간 총 106명의 재취업을 끌어냈다. 구는 올해 프로그램을 고도화해 디지털 전환 가속화와 돌봄 수요 증가 등 노동시장 변화에 대응한 교육과정을 마련하고 취업 연계도 강화한다는 계획이다.올해 교육은 공모를 거쳐 선정된 전문기관인 서울시 서부여성발전센터와 영등포여성인력개발센터에 위탁해 총 6개 과정을 운영한다. 서부여성발전센터에서는 보험 총무 사무원 취업 연계, 인공지능(AI) 기반 디지털 행정 멀티사무원 양성 과정을, 영등포여성인력개발센터에서는 방과 후 늘봄학교 지도사(자격증 취득) 과정을 진행한다.각 교육과정은 총 87명을 모집해 10월까지 차례대로 진행된다. 구에 거주하는 경력단절 여성 또는 미취업 여성이라면 누구나 신청할 수 있다.이기재 양천구청장은 “검증된 성과를 바탕으로 실효성 높은 교육과 취업 연계를 확대해 더 많은 여성이 안정적으로 일터에 복귀할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.유규상 기자