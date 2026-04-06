경기아트센터, ‘예술인 기회소득 확산사업’ 참여 예술인 공모…‘ON STAGE:경기’ 추진



2025 기회소득 예술인 상설무대(경기아트센터 제공)

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경기아트센터가 경기도와 함께 <2026년 예술인 기회소득 확산사업>에 참여할 예술인(단체)을 7일부터 21일까지 공개 모집한다. 자격 검토와 심사를 거쳐 5월 중 선정한다.공연 프로그램 ‘ON STAGE: 경기’에 참여할 예술인을 선발하기 위한 것으로, 2023년부터 2025년까지 경기도 예술인 기회소득 지원금을 받은 예술인을 대상으로 진행된다. 총 100팀 내외를 선발할 예정이다.‘기회, 예술이 되다. 문화, 일상이 되다’라는 슬로건 아래, ‘ON STAGE: 경기’는 예술인의 창작과 활동이 공연으로 이어지고, 그 결과가 도민의 일상 속 문화 경험으로 확장되도록 마련된 공연 프로그램이다. 경기아트센터 야외극장을 비롯해 도내 공공시설 등 다양한 공간에서 공연이 진행된다.공연은 6월부터 11월까지 총 20회 내외로 진행되며, 회차별로 여러 팀이 함께 무대에 오른다. 다양한 장르의 공연을 한 자리에 선보여 관객 접근성을 높이고, 지역 곳곳에서 보다 쉽게 공연을 접할 수 있도록 구성했다.참여 예술인은 거주지와 관계없이 경기도 전역에서 공연에 참여하게 된다. 공모는 공연 장르 제한 없이 지원이 가능하며, 실내·외 환경에서 진행할 수 있는 15~20분 내외 무대 공연 프로그램을 갖춰야 한다.출연료는 1회 공연 기준 기회소득 예술인 1명에게 70만원이 지급되며, 참여 인원에 따라 추가 금액이 더해져 140만원까지 지원된다.김상회 경기아트센터 사장은 “예술인 기회소득이 단순한 지원을 넘어 실제 무대 경험으로 이어질 수 있도록 설계된 사업”이라며 “예술인에게는 지속 가능한 창작 기반을, 도민에게는 일상 속 문화예술 향유 기회를 제공하는 데 의미가 있다”고 밝혔다.이어 “공연을 통해 지역 곳곳에서 예술이 살아 움직이는 ‘기회의 경기’를 만들어갈 계획”이라고 덧붙였다.안승순 기자