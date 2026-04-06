경기아트센터, ‘예술인 기회소득 확산사업’ 참여 예술인 공모…‘ON STAGE:경기’ 추진

경기아트센터가 경기도와 함께 <2026년 예술인 기회소득 확산사업>에 참여할 예술인(단체)을 7일부터 21일까지 공개 모집한다. 자격 검토와 심사를 거쳐 5월 중 선정한다.
공연 프로그램 ‘ON STAGE: 경기’에 참여할 예술인을 선발하기 위한 것으로, 2023년부터 2025년까지 경기도 예술인 기회소득 지원금을 받은 예술인을 대상으로 진행된다. 총 100팀 내외를 선발할 예정이다.
‘기회, 예술이 되다. 문화, 일상이 되다’라는 슬로건 아래, ‘ON STAGE: 경기’는 예술인의 창작과 활동이 공연으로 이어지고, 그 결과가 도민의 일상 속 문화 경험으로 확장되도록 마련된 공연 프로그램이다. 경기아트센터 야외극장을 비롯해 도내 공공시설 등 다양한 공간에서 공연이 진행된다.
공연은 6월부터 11월까지 총 20회 내외로 진행되며, 회차별로 여러 팀이 함께 무대에 오른다. 다양한 장르의 공연을 한 자리에 선보여 관객 접근성을 높이고, 지역 곳곳에서 보다 쉽게 공연을 접할 수 있도록 구성했다.
참여 예술인은 거주지와 관계없이 경기도 전역에서 공연에 참여하게 된다. 공모는 공연 장르 제한 없이 지원이 가능하며, 실내·외 환경에서 진행할 수 있는 15~20분 내외 무대 공연 프로그램을 갖춰야 한다.
김상회 경기아트센터 사장은 “예술인 기회소득이 단순한 지원을 넘어 실제 무대 경험으로 이어질 수 있도록 설계된 사업”이라며 “예술인에게는 지속 가능한 창작 기반을, 도민에게는 일상 속 문화예술 향유 기회를 제공하는 데 의미가 있다”고 밝혔다.
이어 “공연을 통해 지역 곳곳에서 예술이 살아 움직이는 ‘기회의 경기’를 만들어갈 계획”이라고 덧붙였다.
안승순 기자
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