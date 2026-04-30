서울 금천구, ‘금천G밸리사랑상품권’ 20억원 발행

5월 4일 오전 9시부터



금천G밸리 사랑상품권 발행 안내문

금천G밸리 사랑상품권 발행 안내문

금천구 제공

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중동 전쟁 여파로 인한 고물가에 대응하기 위해 서울 금천구가 ‘금천G밸리사랑상품권’을 20억원 규모로 발행한다.30일 금천구는 다음달 4일 오전 9시부터 금천G밸리사랑상품권을 구매할 수 있다고 밝혔다. 물가 상승으로 인한 소비 위축을 줄이고 가정의달인 5월에 금천에서 소비를 촉진할 것으로 구는 기대했다.금천G밸리사랑상품권은 ‘서울페이플러스(+)’ 전용 애플리케이션을 통해 5% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 인당 구매 한도는 월 50만원이다. 상품권 보유 한도는 150만원이다.구매한 상품권은 금천구의 서울페이플러스 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있다. 식당이나 카페, 약국, 미용실 등 7000여개 가맹점이 있다. 유효기간은 상품권 구매일로부터 5년이다.구는 전통시장과 골목형 상점가의 매출 증가로 이어질 수 있도록 홍보도 강화한다는 방침이다.구 관계자는 “소상공인에게는 매출의 활력을, 지역주민들에게는 알뜰한 소비의 기회가 되길 바란다”고 말했다.김주연 기자