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서울 금천구, ‘금천G밸리사랑상품권’ 20억원 발행

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5월 4일 오전 9시부터


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금천G밸리 사랑상품권 발행 안내문
금천G밸리 사랑상품권 발행 안내문
금천구 제공


중동 전쟁 여파로 인한 고물가에 대응하기 위해 서울 금천구가 ‘금천G밸리사랑상품권’을 20억원 규모로 발행한다.

30일 금천구는 다음달 4일 오전 9시부터 금천G밸리사랑상품권을 구매할 수 있다고 밝혔다. 물가 상승으로 인한 소비 위축을 줄이고 가정의달인 5월에 금천에서 소비를 촉진할 것으로 구는 기대했다.

금천G밸리사랑상품권은 ‘서울페이플러스(+)’ 전용 애플리케이션을 통해 5% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 인당 구매 한도는 월 50만원이다. 상품권 보유 한도는 150만원이다.

구매한 상품권은 금천구의 서울페이플러스 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있다. 식당이나 카페, 약국, 미용실 등 7000여개 가맹점이 있다. 유효기간은 상품권 구매일로부터 5년이다.

구는 전통시장과 골목형 상점가의 매출 증가로 이어질 수 있도록 홍보도 강화한다는 방침이다.

구 관계자는 “소상공인에게는 매출의 활력을, 지역주민들에게는 알뜰한 소비의 기회가 되길 바란다”고 말했다.

김주연 기자
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