인천공항에선 로봇으로 셀프체크인…세계 최초 도입



인천공항에서 셀프체크인 로봇을 이용하는 모습. 인천공항공사 제공

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인천국제공항에 세계 최초로 자율주행 셀프체크인 로봇이 도입됐다. 인천국제공항공사는 인천공항에 셀프체크인 로봇과 안내·순찰 로봇, 도슨트 로봇 등 신규 자율주행 로봇 3종(31대)을 도입했다고 18일 밝혔다.셀프체크인 로봇은 기존 키오스크와 동일한 셀프체크인 서비스를 제공한다. 혼잡한 체크인카운터로 자율주행 이동하며 여객이 체크인을 돕는다. 공간적 제약 없이 여객 동선에 따라 위치를 유연하게 운영해 터미널 내 여객 흐름 개선과 대기시간 단축 효과를 기대할 수 있다.안내·순찰 로봇은 기존 안내 로봇의 리뉴얼 버전으로 생성형 인공지는(AI) 기술이 새롭게 탑재돼 여객과 자연스러운 음성 대화가 가능하다. 한국어, 영어, 중국어, 일어 등 4개 국어로 공항 시설, 항공편, 혼잡 상황 등을 안내한다. 또 6개 국어 통역도 지원해 다양한 국적의 여행객들에게 언어 장벽 없는 서비스를 제공한다.도슨트 로봇은 제1교통센터와 제2계류장관제탑에서 전시 작품과 공항시설을 안내하는 문화 가이드 역할을 한다.김범호 공사 사장직무대행은 “세계 최초 셀프체크인 로봇 도입을 통해 ‘공항이 여객에게 다가가는 능동형 서비스’라는 새로운 패러다임을 제공할 것”이라고 말했다.강남주 기자