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경과원, ‘2026 경기도 R＆D 지원사업’ 44개 과제, 55억 지원

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28일 수원 광교 경기홀에서 ‘2026 경기도 R＆D 지원사업 협약설명회’. 경과원 제공


경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)은 28일 수원 광교 경기홀에서 ‘2026 경기도 R＆D 지원사업 협약설명회’를 열고 최종 선정된 도내 중소기업 44개 과제를 대상으로 총 55억 원 규모의 기술개발 지원을 시작했다고 밝혔다.

이날 설명회에서는 기술개발사업과 R＆D 첫걸음 사업, 여성 과학기술인 지원사업, 섬유분야 기술개발사업 등 기업 성장 단계와 산업 특성을 반영한 맞춤형 지원체계를 중심으로 사업 방향이 공유됐다.

올해 경기도 R＆D 지원사업은 지난 3월 공모 단계에서 일부 사업의 경우 최고 27.8대 1의 경쟁률을 기록할 만큼 높은 관심을 끌었다.

경기도와 경과원은 총 55억 원 규모의 예산을 투입해 기술개발사업 27개 과제, R＆D 첫걸음 사업 10개 과제, 여성 과학기술인 지원사업 5개 과제, 섬유분야 기술개발사업 2개 과제를 지원한다.

과제별로는 최대 1억 5000만 원 규모의 연구개발비를 지원한다.

우수 과제에 대해서는 후속 사업 연계와 투자·판로 지원 등 사업화 프로그램도 함께 추진한다.

김현곤 경과원장은 “앞으로도 도내 중소기업이 기술혁신 역량을 높이고 시장 경쟁력을 확보할 수 있도록 R＆D 지원사업 확대와 효율적인 사업 운영에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
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