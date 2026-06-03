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마포 학부모·어르신들 AI 교육 받으세요

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구립 소금나루도서관서 2회 진행
65세 이상 시니어 프로그램 개최


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지난 3월 서울 마포구 소금나루도서관에서 어르신들을 대상으로 AI 교육을 하고 있다.
마포구 제공


서울 마포구는 구립 소금나루도서관에서 인공지능(AI) 교육 프로그램을 운영한다.

도서관은 AI 사용 확산에 발맞춰 학부모와 어르신을 위한 맞춤형 프로그램을 운영한다고 2일 밝혔다.

학부모를 대상으로 하는 ‘AI 활용 독서 및 자녀 교육’ 프로그램은 17일과 24일 오전 10시 소금나루도서관 모두나루에서 2회에 걸쳐 진행된다.

강의는 클래스101 등 다양한 온라인 플랫폼에서 활동 중인 안찬영 강사가 맡았다. 프로그램은 ▲AI, 리터러시와 부모의 역할 ▲똑똑한 질문법 ▲비주얼 독서(이미지로 상상하기) ▲독서 OST와 북트레일러 제작 ▲AI 튜터를 활용한 숙제와 독후활동 표현 방법 등을 다룬다.

참여 신청은 지난 1일부터 소금나루도서관 누리집에서 받고 있다. 모집 인원은 20명이며 선착순이다.

65세 이상 어르신을 위한 디지털 리터러시 프로그램 ‘나도 스마트 시니어’는 7월 1일부터 29일까지 오전 10시 소금나루도서관 모두나루에서 총 8회 과정으로 운영된다.

참여 신청은 10일 오전 10시부터 누리집 또는 전화로 가능하며, 선착순 15명을 모집한다. 전화 접수는 월요일부터 목요일 오후 6시까지 가능하다.

김동현 기자
2026-06-03 21면
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