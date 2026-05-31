청년마켓·커피축제 보러 노원으로 가볼까

13~14일 경춘선숲길 일대서 개최

문화거리 연계… 상권 활성화 기대

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서울 노원구는 13~14일 공릉동도깨비시장 후문 경춘선숲길 일대에서 올해 첫 청년마켓을 연다고 31일 밝혔다.청년마켓은 청년들의 창작 활동과 초기 창업을 지원하고 주민에게 다양한 문화 체험 기회를 제공하기 위해 마련된 참여형 행사다. 행사에는 청년셀러 21개 팀과 일반셀러 21개 팀 등 총 42개 팀이 참여한다. 현장에서는 키링과 뜨개인형, 이끼화분 등 수공예품과 생활소품, 디저트 등 다양한 창작품을 선보일 예정이다.구는 청년셀러와 일반셀러를 함께 배치해 상품 기획과 운영 경험 등을 자연스럽게 공유할 수 있도록 구성했다. 신규 청년 창업 예정자들에게 실전 경험 기회도 제공한다.경춘선 공릉숲길은 폐선 철길을 활용해 조성된 문화거리로 감성 카페와 공방, 로컬 상점 등이 밀집해 있다. 같은 기간에는 ‘경춘선 공릉숲길 커피축제’도 열린다. 지역 대표 카페와 케냐, 과테말라, 베트남 등 세계 각국의 커피를 즐길 수 있다. 구는 청년마켓과 커피축제를 연계해 방문객 체류 시간을 늘리고 지역 상권 활성화 효과를 높인다는 방침이다.오승록 구청장은 “공릉숲길과 커피축제, 청년마켓이 어우러진 노원만의 거리 문화를 즐기길 바란다”고 말했다.서유미 기자