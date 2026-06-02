강서, 퇴근길 위로하는 거리 공연

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4~13일 ‘스테이지 인 마곡’


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서울 강서구 문화동행 버스킹 ‘스테이지 인 마곡’ 포스터.
강서구 제공


서울 강서구는 오는 4일부터 13일까지 마곡문화거리에서 거리 공연 프로그램 ‘스테이지 인 마곡’을 연다고 밝혔다. 거리예술인에게는 무대에 오를 기회를 제공하고, 주민들은 일상에서 문화·예술을 즐기도록 한 행사다. 노래, 댄스, 마술, 기악 연주 등 다채로운 무대가 펼쳐진다.

구는 수준 높은 공연을 선보이기 위해 지난 4월 공연팀 선발을 위한 심사를 진행했다. 올해는 28개 팀 모집에 총 298개 팀이 지원해 10대 1이 넘는 경쟁률을 기록했다. 공연은 5호선 발산역 1번 출구 앞 마곡문화거리에서 열린다. 매주 목요일과 금요일에는 오후 6시 30분부터 오후 8시까지, 토요일에는 오후 3시부터 오후 4시 30분까지, 오후 6시 30분부터 오후 8시까지 등 두 차례에 걸쳐 진행된다. 출연진은 구청 홈페이지에서 확인 가능하다.

우천 시에는 발산역 지하광장으로 옮겨 진행할 예정이다. 특히 6일과 13일에는 지역 예술인의 작품과 수공예품을 구매할 수 있는 플리마켓도 함께 열린다. 구 관계자는 “앞으로도 ‘예술이 일상이 되는 도시’를 만들기 위해 다양한 문화 행사를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.


김주연 기자
2026-06-02 21면
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