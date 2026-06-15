강남역 10번출구 앞, 설치미술가 ‘하이메 아욘’ 조형물 들어선다

설치미술가 하이메 아욘, 국내 공공기관 첫 협업

강남역 10번 출구 앞 3개 조형물 17일 공개



서울 서초구 강남역 10번 출구 인근에 스페인 설치미술가 ‘하이메 아욘’의 조형물 ‘러브’가 설치돼 있다.

서초구 제공

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서울 서초구 강남역에 스페인의 세계적 설치미술가 하이메 아욘이 작업한 조형물이 공개된다.서초구는 오는 17일 오후 8시 강남역 10번 출구 앞 케미스트릿 시작점에 하이메 아욘이 디자인한 조형물을 공개하는 ‘러브 인 서초’ 쇼케이스를 연다고 15일 밝혔다.국내 공공기관으로는 처음 하이메 아욘과 협업한 구는 강남역 10번 출구 일대에 ‘러브(Love)’, ‘위드(With)’, ‘루미너스(Luminous)’ 총 3점을 설치했다. 구는 이 조형물이 바쁜 일상 속 잠시 숨을 고를 수 있는 ‘일상의 쉼표’이자 ‘문화예술도시 서초’의 정체성을 살린 새로운 문화 콘텐츠라고 설명했다.조형물이 설치된 케미스트릿은 골목마다 음식·쇼핑·문화 콘텐츠가 어우러져 다양한 ‘케미’를 만들어내는 상권으로, 구는 이번 조형물이 강남역 방문객들의 체류시간을 늘리고 자연스럽게 골목상권으로 유입되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.구는 강남역에서 시작된 관광 흐름을 신논현역 지하철 9호선을타고 반포한강공원 일대 고터·세빛 관광특구까지 연결해 서초만의 특색 있는 관광코스를 구축할 계획이다.17일 열리는 쇼케이스는 브라스밴드 식전 공연을 시작으로 하이메 아욘 작가와 굿즈 소개, 퓨전국악 공연과 남사당패 공연 등이 이어진다.전성수 구청장은 “이번 조형물은 단순한 설치미술을 넘어 강남역 유동인구를 지역 상권과 관광 자원으로 연결하는 관광 거점 역할을 하게 될 것”이라며 “강남역에서 시작된 활력이 케미스트릿과 반포한강공원까지 이어질 수 있도록 서초만의 특색 있는 관광 콘텐츠를 확대하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자