스타트업 투자유치부터 글로벌 진출까지…경과원, ‘Bridge’ 참여기업 모집

경기도경제과학진흥원(경과원)과 경기도가 투자유치와 기술협업, 해외시장 진출을 한 번에 지원하는 ‘2026년 Bridge 오픈그라운드·배틀그라운드’ 참여기업을 모집한다.
모집 대상은 경기도 소재 창업 7년 이내 기업으로 투자유치 역량 강화, 기술협업, 글로벌 진출 지원 등 3개 분야에서 참여기업을 선발한다.
투자유치 역량 강화 프로그램은 10개사를 선정해 기업 진단부터 1대1 맞춤형 멘토링, IR 컨설팅, 투자상담회, 데모데이까지 단계별 프로그램을 지원한다. 미래에셋벤처투자, 넥스트게이트파트너스, 뉴패러다임인베스트먼트 등 주요 벤처투자사의 현직 투자심사역이 멘토로 참여해 투자용 사업계획서 고도화와 투자자 매칭을 지원한다.
기술협업 프로그램은 3개사를 선정해 대기업과 기술실증(PoC) 기회를 제공한다. LG전자, 네이버클라우드, 현대백화점이 파트너사로 참여해 협업과제 발굴부터 기술실증, 전문가 컨설팅까지 전 과정을 지원한다.
글로벌 진출 지원 프로그램은 1차로 20개사를 선발해 글로벌 역량 진단과 교육을 진행한 뒤 단계별 평가를 거쳐 최종 5개사를 선정한다.
경과원은 프로그램 종료 이후에도 우수기업을 대상으로 운영사의 직접투자 검토와 후속 투자상담, 스타트업 간 교류·협력 네트워킹 연계 등을 지속 지원할 계획이다.
유태일 경과원 기업성장부문 상임이사는 “스타트업의 성장은 투자만으로 이뤄지지 않는다. 기술협업과 글로벌 시장 진출이 함께 이어질 때 지속 가능한 성장이 가능하다”며 “도내 유망 스타트업이 세계 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 성장 단계별 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
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