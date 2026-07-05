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UN참전국 미래세대, ‘DMZ 평화·안보 견학’…분단과 평화의 의미 되새겨

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13개 유엔참전국 미래세대를 대상으로 4일 진행된 파주 캠프그리브스 ‘DMZ 평화·안보 견학’ 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다. 경기관광공사 제공


경기관광공사는 4일 국가보훈부가 주최하는 ‘2026 유엔참전국 미래세대 교류캠프’ 과정의 하나로, 파주 민간인 통제구역 안에 있는 캠프그리브스 일대에서 13개 유엔참전국의 참전용사 후손과 국내 대학(원)생 등 150여 명을 대상으로 평화 및 안보 현장 견학을 진행했다고 밝혔다.

‘캠프그리브스’는 과거 UN 참전의 핵심 주축이었던 미군의 주둔지다. 공사는 미 2사단이 머물렀던 이 역사적인 장소를 미래 세대들이 방문함으로써 과거 한반도를 위해 헌신했던 참전용사들의 희생을 재조명하고 숭고한 뜻을 기리기 위해 견학을 기획했다.

참가자들은 캠프그리브스의 과거 미군이 사용했던 퀀셋 막사와 탄약고 등 당시의 모습이 훼손 없이 남겨진 원형 보존 구역 등을 둘러봤다.

경기관광공사 관계자는 “한때 삼엄한 군사기지였으나 이제는 문화예술과 평화의 상징으로 거듭난 캠프그리브스만의 독보적인 가치가 전 세계로 뻗어나갈 수 있도록, 앞으로도 DMZ 일원의 상징성을 살린 다채로운 글로벌 관광·체험 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.


안승순 기자
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