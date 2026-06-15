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전남해양수산과학원, 새꼬막 안정적 양식 위해 채묘 지원

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새꼬막 주산지인 여자만·득량만 어민 대상 채묘 기술 지도 나서


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전라남도해양수산과학원이 지난 12일 여수지원 순천상담실에서 새꼬막 유생조사 방법 표준화 업무협의를 하고 있다.


전라남도해양수산과학원이 전국 최대 새꼬막 생산지인 여자만과 득량만 어민들을 대상으로 새꼬막의 안정적인 양식을 위한 채묘 기술 지도에 나섰다.

과학원은 먼저 새꼬막 유생 확보를 위해 해역별로 다르게 적용될 수 있는 유생 출현량 환산 방식을 정비하고 조사 결과지 표준화와 문자 안내 방식을 어업인이 이해하기 쉬운 형태로 일관성 있게 개선할 계획이다.

또한 새꼬막 산란기인 6월부터 8월까지 여자만과 득량만 주요 해역에서 주 2~3회 정기조사를 실시하고, 새꼬막 유생 출현량과 해양환경 변화를 분석해 현장 활용도가 높은 채묘 동향을 어민들에게 제공할 방침이다.

특히 원거리 어업인을 위해 순천·보성 등 현장 인근 이동 검경소 운영과 단체 알림방을 통한 조사자료 공유도 추진한다.

어업인들이 유생과 채묘 그물 상태를 직접 확인하고 필요한 기술 상담을 받도록 현장 대응도 강화할 예정이다.

과학원은 또 지난 12일 유생 조사 실무자 등 관계자들과 함께 여수지원 순천상담실에서 새꼬막 주산지인 여자만·득량만의 채묘 적기 기술 지도와 신뢰도 향상을 위해 ‘새꼬막 유생 조사 방법 표준화 업무협의’를 개최했다.

이들은 2025년 새꼬막 유생 출현 동향과 여자만·득량만 채묘 결과, 2026년 새꼬막 적기 채묘 작황 조사, 유생 출현량 환산 방법과 조사지 표준화, 어업인 단체 알림방, 문자 안내, 이동 검경소 운영 방안 등을 논의했다.

김충남 전남해양수산과학원장은 “새꼬막 유생 조사는 어업인이 채묘 시기를 결정하는 중요한 기준”이라며 “조사 방법 표준화와 현장 소통 강화를 통해 안정적인 종자 확보와 어업인 소득 향상을 꾀하겠다”고 말했다.

전남 새꼬막 양식의 주산지인 여자만과 득량만은 지난해 8026톤의 새꼬막을 생산하는 등 전국 새꼬막 생산량의 90% 이상을 차지하고 있다.

여수 류지홍 기자
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