이남오 함평군수 당선인, ‘함평대전환 발전위원회’ 출범

군정 운영 방향 구체화·공약 이행 초점…“대전환 기틀 마련”



이남오 함평군수 당선인이 15일 인수위원회인 ‘함평대전환 발전위원회’ 출범식을 열고 있다.

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이남오 전남 함평군수 당선인이 15일 인수위원회인 ‘함평대전환 발전위원회’ 출범식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다.함평읍 나비어울림센터에서 열린 이날 출범식에는 이남오 함평군수 당선인을 비롯해 김형모 인수위원장과 인수위원 및 자문위원, 강하춘 함평군 부군수 등 200여명이 참석했다.인수위원장인 김형모 전 함평군의회 의장과 부위원장인 옥부호 전 전라남도의회 의원 등 각계각층의 전문가 15명으로 구성된 ‘함평 대전환 발전위원회’는 군정 업무보고를 통해 분야별 정책을 검토하고 현안 분석에 나선다.특히 민선 9기 공약 이행을 위한 군정 목표 정립과 군정 운영 방향을 구체화하고 핵심 공약 실행 계획을 체계화해 함평 대전환의 기틀을 마련할 방침이다.이 당선인은 “인수위를 통해 군정 현안을 꼼꼼히 살펴 운영 방향을 구체화하겠다”며 “군민들께 약속한 공약을 실현해 농업과 지역경제를 살리고 청년이 돌아오는 지속 가능한 함평의 미래를 열겠다”고 밝혔다.함평 류지홍 기자