민선 9기 ‘강성휘호’ 목포 대전환준비위 출범…“시민 눈높이서 미래 비전 그릴 것”

도시계획·복지·청년·문화 등 각계 전문가 참여…실무형 구성

강성휘 당선인, ‘과거보다 미래 중심·목포대전환 플랫폼’ 구축



민선 9기 목포시정을 이끌어갈 강성휘 목포시장 당선인이 ‘목포대전환 준비위원회’를 출범시키고 본격적인 활동에 나섰다. (강성휘 당선인 캠프 제공)

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민선 9기 강성휘 목포시장 당선인의 시정 밑그림을 그릴 ‘목포 대전환준비위원회’(이하 대전환준비위)가 본격적인 활동에 돌입했다.대전환준비위는 15일 목포종합경기장에 마련된 사무실에서 강 당선인과 고석규 위원장(전 목포대 총장)을 비롯한 인수위원, 자문위원 등이 참석한 가운데 출범식을 개최했다. 이날 행사는 위촉장 수여식과 현판 제막식 순으로 진행됐다.이번 대전환준비위는 도시계획, 지역개발, 경영·회계, 복지, 청년창업, 문화예술, 산업경제 등 다양한 분야의 현장·학계 전문가들을 대거 영입해 전문성을 높인 것이 특징이다. 위원회는 앞으로 지역 핵심 현안을 진단하고 공약 이행 사항을 점검하는 등 ‘문제 해결 중심’의 실무형 보고 체계로 운영될 예정이다.특히 이번 대전환준비위는 온·오프라인을 아우르는 소통 행보에 나선다.온라인 기반의 ‘목포대전환 플랫폼’을 조속히 마련해 시민들의 다양한 의견을 직접 수렴하고, 이를 향후 시정 운영 방향과 최종 공약에 적극적으로 반영하겠다는 구상이다.강성휘 목포시장 당선인은 ‘시민 중심’과 ‘현장’을 키워드로 제시했다.강 당선인은 “대전환준비위는 시민과 함께하는 열린 위원회가 될 것”이라며 “행정가의 관점이 아닌 시민의 눈높이에서 과거보다 미래를, 회의실보다 현장을 중심으로 시정을 꼼꼼히 살피고 미래 비전을 가다듬겠다”고 포부를 밝혔다.이어 “시민의 생각이 시정의 출발이자 완성이 될 수 있도록 목포의 확실한 대전환을 준비하겠다”고 덧붙였다.임형주 기자