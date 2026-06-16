혁신기업, 세계 시장 진출 확대…조달청·코트라 ‘수출 원팀’ 가동

조달청이 혁신제품 발굴하면 코트라 판로 ‘뒷받침’



조달청이 입주해 있는 정부대전청사 전경. 서울신문 DB

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국내 혁신기업의 세계 시장 진출이 체계적으로 지원된다.조달청과 대한무역투자진흥공사(코트라)는 16일 서울 코트라 본사에서 ‘혁신제품 해외 진출 지원을 위한 업무협약’을 체결하고, 해외 실증과 수출 지원을 연계하는 협력체계를 구축하기로 했다.조달청의 혁신제품 발굴 역량과 수출 전문기관인 코트라의 글로벌 네트워크를 결합해 제품과 기업의 해외 진출에 속도가 붙을 전망이다.협약을 통해 양 기관은 혁신제품 수출 선도형 시범 구매와 기업의 해외 조달시장 판로 개척, 혁신제품의 수출을 위한 지원 등을 추진할 예정이다. 전 세계 80여개국 130여개의 무역관과 조직망을 갖춘 코트라의 수출 지원 경험과 역량은 혁신기업의 판로 확보와 실효성 높은 성장으로 이어질 수 있을 것으로 기대된다.조달청은 혁신 기술을 보유한 벤처·창업기업이 해외 조달시장에 진출할 수 있도록 마중물 역할을 하고 있다. 혁신제품을 시범 구매한 뒤 해외 공공기관에 제공해 제품을 직접 사용해 보는 해외 실증사업을 진행 중이다. 해외 실증에 참여한 기업들의 수출액이 사업 참여 전인 2019년 평균 31만 달러에서 지난해 124만 달러로 4배 이상 증가했다.백승보 조달청장은 “혁신제품 해외 실증은 기업의 신뢰도를 높이고 제품의 기술력과 품질을 검증받아 추가 수출로 연계할 수 있는 지원”이라며 “코트라와 협력을 통해 혁신기업이 세계 시장에 진출하고 글로벌 공공 조달시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.대전 박승기 기자