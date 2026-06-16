“재건축, 실무로 배우세요” 강동구, ‘정비사업 아카데미’ 운영

7월 강동구청 대강당에서 4회 교육



지난해 강동구청에서 열린 정비사업 아카데미에 참석한 구민들이 강의를 듣고 있다.

강동구 제공

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서울 강동구는 재개발·재건축 등 정비사업 전반에 걸친 궁금증을 실무 중심으로 풀어주는 ‘2026년 강동구 정비사업 아카데미’를 운영한다고 16일 밝혔다.구는 현재 재건축 13곳, 주택재개발 12곳, 소규모주택 44곳, 모아타운 3곳 등 총 72개 구역에서 정비사업을 추진 중이다. 구는 주민들이 정비사업 제도와 절차를 정확히 이해할 수 있도록 교육을 확대 운영해 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 혼란과 갈등을 줄이고 원활한 사업 진행을 지원할 계획이다.올해는 기존의 정비사업 기초와 제도 설명뿐만 아니라, 사업 추진 과정에서 실제로 발생하는 갈등 사례와 분쟁 대응 방안 등을 추가해 교육의 실효성을 높였다.정비사업 아카데미는 오는 7월 2일부터 7월 23일까지 총 4회에 걸쳐 강동구청 대강당에서 진행된다. 7월 2일 1회차는 재개발·재건축 및 모아타운 사업 절차의 이해, 7월 7일, 2회차에 공공지원제도 추진위원회·조합설립 절차, 시공자 선정 및 유의사항, 7월 9일, 3회차로 사업시행인가·관리처분인가 절차와 분쟁사례, 7월 23일, 4회차는 조합원 지위 승계 제한 및 예외 사유, 현금청산 절차, 도시정비법 위반 주요 사례로 구성됐다. 도시계획·정비사업·법률 분야 전문가들이 강의를 맡는다.강동구민이라면 누구나 무료로 신청할 수 있으며, 회차별 150명까지 참여 가능하다. 신청은 강동구청 누리집(홈페이지)에 게시된 신청 QR코드 또는 전화(02-3425-8830, 8834)로 할 수 있다.이수희 구청장은 “공공은 민간의 발목을 잡는 존재가 아니라 든든히 뒷받침하는 동반자가 돼야 한다”라며, “행정은 단순히 인·허가를 처리하는 데 그치지 않고 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 적극적으로 조정하고 지원해야한다”라고 밝혔다.박재홍 기자