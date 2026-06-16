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서울 중구, ‘민선 9기 슬로건’ 주민 공모전

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오는 19일까지 접수


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서울 중구 비전 슬로건 공모전 포스터
서울 중구 ‘비전 슬로건 공모전’ 포스터
중구 제공


서울 중구는 오는 19일까지 민선 9기 구정 비전 슬로건을 제안받는 우리가 만드는 중구의 미래공모전을 연다고 16일 밝혔다. 중구는 “향후 4년을 이끌 구정 목표를 중구 구성원과 함께 만들어 가겠다는 취지”라고 설명했다.

참여 대상은 중구 주민과 생활권자, 중구청 직원이다. 민선 9기 공약 전반을 아우르는 미래 비전과 발전 방향을 20자 안에 담으면 된다. 접수된 작품은 주민·생활권자와 직원 부문으로 나눠 심사한다. 최종 선정된 슬로건은 정책 홍보에 반영된다. 부문별 1등은 각 100만원, 2등 50만원, 3등 30만원 등 총 310만원 규모의 상금이 주어진다.

응모를 원하면 인공지능(AI) 내편중구와 중구청 홈페이지에 제출하거나 동 주민센터에 신청서를 내면 된다. 민선 9기 공약은 미래를 그리는 중구, 청년이 꿈꾸는 중구, 교육이 든든한 중구, 노후가 편안한 중구, 품격이 가득한 중구 등 5대 분야에 걸쳐 있다.

김길성 구청장은 민선 9기는 구민과 함께 도약하는 시기가 될 것이라며 구민 여러분의 목소리가 곧 중구의 비전이 될 수 있도록 많은 참여를 부탁드린다고 말했다.


김주연 기자
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