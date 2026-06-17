완도군, ‘디지털 관광 주민증’으로 알뜰 여행하세요!

완도해양치유센터 30% 할인 등 다양한 할인 혜택 적용



‘완도군 디지털 관광 주민증’ 홍보물.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 완도군이 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 ‘디지털 관광 주민증’ 공모 사업에 최종 선정돼 본격적인 운영에 들어갔다.‘디지털 관광 주민증’은 지역 관광 활성화를 위해 관광객에게 숙박, 식음료, 체험 시설 등에서 사용할 수 있는 다양한 할인 혜택을 제공해 방문 빈도를 높이고 생활 인구를 확대하기 위해 도입된 제도다.한국관광공사가 운영하는 ‘대한민국 구석구석’ 누리집과 모바일 앱을 통해 누구나 무료로 ‘디지털 관광 주민증’을 발급받을 수 있다.군은 관광객의 여행 만족도를 높이고 지역 상권 활성화를 위해 숙박·식음료·관람·체험·쇼핑 등 5개 분야의 46개 가맹점을 확보했다.가맹점은 ‘대한민국 구석구석’ 누리집과 모바일 앱에서 확인 가능하며, 관광객은 가맹점 이용 시 관광 주민증을 제시하고 업체별 혜택을 받을 수 있다.특히 완도해양치유센터 이용료 30%와 완도타워 입장료 50% 등 완도만의 특색 있는 관광자원과 연계한 파격 할인 혜택도 받을 수 있다.군은 이번 사업을 통해 관광객에게 다양한 혜택을 제공해 여행 만족도를 높이고, 지역 소상공인의 매출 증대를 도모함으로써 관광 및 지역 경제 활성화에 도움이 될 것으로 기대했다.군 관계자는 “완도를 방문할 경우 디지털 관광 주민증을 발급받아 알뜰한 여행을 하고, 특히 완도해양치유센터 이용료는 30% 할인이 적용되는 만큼 치유 관광을 즐겨보시길 바란다”라고 밝혔다.완도 류지홍 기자