GH, 마라톤 참가 거리만큼 기부…2178만 원 모아 독립유공자 주거환경 개선



경기주택도시공사가 22일 수원 광교 GH 본사에서 2178만 원의 기부금을 한국해비타트에 기탁하고 있다. (왼쪽부터 한국해비타트 조윤경 본부장, 가수 션, 마희자 한국해비타트 이사장, 김용진 GH 사장). GH 제공

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경기주택도시공사(GH)가 직원들의 마라톤 참가 거리만큼 기부금으로 환산해 독립유공자 후손 주거환경 개선사업을 펼치고 있어 눈길을 끌고 있다.GH에 따르면 사내 러닝 동호회 ‘GH 러닝크루’ 99명이 지난 4월과 6월 두 차례 경기 지역에서 열린 마라톤 대회에 참가해 달린 총 합산 거리 1363km를 km당 1만 원으로 환산한 금액 1363만 원을 모금했다. 여기에 한국해비타트의 ‘2026 815런’ 동참을 위한 815만 원을 더해 총 2178만 원을 기부했다.기탁 기부금은 한국해비타트가 추진하는 독립유공자 후손 주거환경 개선사업에 사용될 예정이다.22일 오전 수원 광교 GH 본사에서 열린 기부금 전달식에는 김용진 GH 사장, 마희자 한국해비타트 이사장, 815런 캠페인 홍보대사 가수 션과 GH 러닝크루 등이 참석했다.앞서 GH는 지난 3월 사내 러닝 동호회 ‘GH 러닝크루’를 창단했다.‘815런’은 광복절의 의미와 독립유공자에 대한 감사함을 되새기고 “잘될 거야, 대한민국!”이라는 긍정 메시지를 전하는 한국해비타트 주최 기부 마라톤이다. 2020년부터 현재까지 독립유공자 후손 가정에 총 21호 보금자리를 지원했다.김용진 GH 사장은 “GH 가족들의 마라톤 땀방울을 모아 전해드리는 작은 정성이 대한민국의 독립을 위해 헌신하신 독립유공자 후손들의 따뜻하고 안전한 보금자리 지원에 소중하게 사용되기를 바란다”면서 “앞으로도 다양한 활동들을 통해 마음을 나누고 연대하는 자리에 늘 함께하겠다”고 밝혔다.안승순 기자