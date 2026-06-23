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전남도, 한우농가 대체 전문인력 지원 나서

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질병·경조사 등 상황 대비 전문 인력 지원…연간 10일까지 가능


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한우농가 삶의 질 향상 시범 지원사업 홍보물.


전라남도가 한우농가의 고민인 연중무휴 노동을 지원하기 위해 ‘한우농가 삶의 질 향상 시범 지원사업’을 추진한다.

한우농가는 매일 사료를 주고 축사를 관리해야 하는 특성상 단 하루도 자리를 비우기 어려운 실정이다.

이런 이유로 갑작스러운 병원 입원이나 가족 행사, 경조사가 생겨도 농장을 비우지 못하는 어려움을 겪기도 한다.

이번 지원사업은 농가가 불가피하게 자리를 비워야 할 때 전문 대체인력이 대신 농장을 관리해 주는 제도다.

전문 인력이 사료 급여부터 질병 예찰과 축사 관리까지 맡아주기 때문에 농가는 안심하고 개인 일정을 소화할 수 있다.

축산업 허가를 받은 한우농가들은 연간 최대 10일간 인력 지원을 받을 수 있어 결혼, 장례, 입원, 농번기, 교육 등 다양한 상황에서 활용할 수 있다.

특히 대체인력 인건비의 50%를 보조 지원해 농가 부담을 줄였으며, 사육 규모에 따라 지원 단가도 차등 적용해 형평성을 높였다.

축산업 허가·등록을 받은 한우농가는 누구나 신청이 가능하나, 상시 고용 근로자를 2명 이상 보유한 농가는 제외된다.

사업 신청과 자세한 사항은 해당 시군 축산부서에 문의하면 된다.

김성진 전남도 축산정책과장은 “한우농가는 매일 축사를 관리해야 하는 특성상 휴식이 어려운 직업군 중 하나”라며 “농가가 사람답게 쉬고, 지속적으로 축산업을 이어가도록 현장 체감형 정책을 확대하겠다”고 밝혔다.

무안 류지홍 기자
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