채유미 서울시의원, ‘홍보물 편집위원회’ 위원장 선출

6일 제12대 서울시의회 1기 홍보물 편집위원회 위촉식 열어

위원장 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)

부위원장 민경희 의원(강남1,국민의힘), 강봉훈 위원(안마을신문대표) 선출

채 위원장 “시민의 목소리를 담아내는 소통과 공감의 의정 홍보에 최선 다할 것”



홍보물 편집위원회 위촉식에서 임만균 의장이 채유미 편집위원장에게 위촉장 수여하는 모습. 서울시의회 제공



제12대 1기 서울시의회 후반기 홍보물 편집위원회 위촉식에서 참석위원들과 기념촬영. 서울시의회 제공

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서울시의회(의장 임만균)는 6일 소식지와 영상 홍보물의 제작 방향을 심의·의결하는 ‘홍보물 편집위원회’ 위촉식을 열고 본격적인 공식 활동에 착수했다.이날 위촉식 이후 진행된 1차 회의에서는 1년간 편집위원회를 이끌어갈 편집위원장에 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)이 선출됐으며, 부위원장에는 민경희 의원(강남1, 국민의힘)과 강봉훈 위원(안마을신문대표)이 각각 선출됐다.서울시의회 홍보물 편집위원회’는 의정소식지 ‘서울의회’의 발행 방향과 콘텐츠 및 디자인을 심의하고, 시의회 제작 홍보영상을 심의·의결하는 기구이다. 본 위원회는 시의원 6명과 영상·광고·디자인·출판 분야의 외부 전문가 4명을 포함해 총 11명으로 구성된다.채유미 신임 편집위원장은 “의정 소식지와 영상 홍보물은 118명 서울시의원들의 발로 뛰는 현장 의정을 시민에게 생생하게 전달하는 소중한 매개체”라며 “시민들이 한눈에 이해하고 공감할 수 있는 알찬 콘텐츠를 제공해, 시민에게 더욱 가까이 다가가는 서울시의회를 만드는 데 편집위원들과 함께 지혜를 모으겠다”고 밝혔다.‘서울의회’는 1993년 6월 창간돼 현재까지 통권 286호를 발행해 오면서 지난 32년간 지방자치의 산역사를 기록하며 서울시의회와 시민의 대표적인 소통 창구 역할을 해왔다. 또 ‘서울의회’는 서울시의회의 임시회 및 정례회 주요 활동을 비롯해 의원들의 생생한 현장 의정 소식, 유익한 생활 정보 등을 짜임새 있게 담아내고 있다.류정임 리포터