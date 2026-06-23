목포대·순천대 통합 물건너 가나…전남 의대 설립도 ‘난항’

목포대·순천대 통합 공식 논의 중단… 파국으로 이어지나

7월 전남광주통합시 출범, 통합·국립전남의대 설립 ‘난제’



국립 순천대·목포대 심볼 마크

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 지역의 오랜 숙원인 국립의과대학 설립을 둘러싸고 목포대와 순천대의 갈등이 깊어지고 있다.지난해 11월 대학 통합에 극적으로 합의하며 공동 전선을 구축했던 두 대학은 의대 캠퍼스 소재지와 대학병원 건립지 문제를 놓고 이견을 좁히지 못한 채 결국 협상이 중단됐다.갈등의 도화선은 의대 운영 체계에 대한 조건이다. 순천대가 국립의대 이원화 교육 체계 구축과 정부의 공식적인 확약을 선행 조건으로 내걸자, 목포대가 이에 강력히 반발했다.지난 11일 회동을 끝으로 추가 협상이 완전히 멈추면서, 당초 올해 통합신청서를 제출하고 내년 3월 통합국립대를 출범하려던 로드맵도 사실상 제자리걸음이다.양측이 평행선을 달리면서 공은 오는 7월 취임하는 민형배 전남광주통합특별시장 당선인에게 넘어갔다. 민 당선인은 후보 시절 의대 정원을 반씩 배정하고, 동부와 서부에 각각 대학병원을 세우는 ‘2캠퍼스·2병원’ 안을 공약으로 제시한 바 있다.하지만 이 역시 갈 길이 멀다. 교육계와 의료계 일각에서는 100명 안팎의 소규모 의대 정원을 둘로 쪼갤 경우, 교육시설 중복 투자와 우수 교수진 확보의 어려움으로 의학 교육의 질이 떨어질 수 있다는 우려를 제기한다. 한국의학교육평가원의 엄격한 인증 기준을 통과할 수 있을지도 미지수다.지역사회는 7월 특별시 출범이 중단된 논의의 전환점이 되기를 기대하고 있으나, 양측의 자존심 싸움이 워낙 완강해 민 당선인이 묘수를 찾아내지 못한다면 대학 통합과 의대 설립 모두 ‘물 건너가는 것 아니냐’는 회의론이 확산하고 있다.임형주 기자