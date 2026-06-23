광주국세청, 7월부터 ‘체납관리단’ 대폭 확대…662명 대규모 채용 배치

7월부터 ‘국세·국세외수입 체납관리단’ 대폭 확대

662명 추가 채용, 관내 15개 세무서에 전면 배치



김학선 광주지방국세청장은 22일 정부광주합동청사에서 ‘광주청 세무관서장 회의’를 열고 오는 7월부터 ‘국세·국세외수입 체납관리단’을 대폭 확대 운영하기로 했다. (광주국세청 제공)

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광주지방국세청이 오는 7월부터 ‘국세·국세외수입 체납관리단’을 대폭 확대해 본격적인 운영에 돌입한다.광주국세청(청장 김학선)은 지난 22일 정부광주합동청사에서 지방청 국장 및 일선 세무서장 등 30여 명이 참석한 가운데 ‘광주청 세무관서장 회의’를 열고 이 같은 내용을 논의했다고 23일 밝혔다.이번 회의는 오는 7월 체납관리단의 대규모 확대 출범을 앞두고, 조기 정착과 원활한 운영을 위한 준비 상황을 최종 점검하기 위해 마련됐다.광주국세청은 지난 3월부터 기간제근로자 40명을 채용해 체납관리단을 시범 운영해 왔으며, 오는 7월부터는 662명의 인력을 추가로 채용한다. 대폭 확충된 체납관리단 인력은 관내 15개 세무서에 전면 배치되어 체납 징수 최일선에 투입될 예정이다.김학선 광주국세청장은 “7월 체납관리단 확대 운영을 앞두고 새로 합류하는 기간제근로자들이 불편함 없이 업무에 전념할 수 있도록 쾌적하고 안전한 근무환경을 철저히 조성해 달라”고 당부했다.회의에 참석한 세무관서장들은 “7월 성공적인 출범과 조기 정착을 위해 모든 역량을 집중하겠다”며 “안정적인 운영체계를 구축해 ‘체납관리 혁신’이라는 국세청 핵심과제를 완수하겠다”고 결의를 다졌다.임형주 기자