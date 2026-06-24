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전남도, ‘세계마약퇴치 날’을 맞아 마약 예방 집중 홍보

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6월 22~26일까지 전남 전역서 청정 전남 캠페인 등 홍보 주간 운영


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전남도 마약 홍보 현수막.


전라남도는 제40회 세계마약퇴치의 날을 맞아 마약류 오남용 예방 집중 홍보 주간(6월 22~26일)을 운영한다.

홍보 주간은 마약류 오남용의 위험성을 알리고, 마약으로부터 안전한 지역사회 조성하기 위해 추진됐다.

전남도는 이 기간 시군과 함께 전남 전역에 현수막을 게시하고, 리플릿과 컵홀더형 홍보물을 활용해 마약류 오남용 예방 메시지를 알릴 계획이다.

특히 올해는 ‘마약 없는 청정 전남, 희망찬 미래의 시작’을 슬로건으로 불법 마약류 익명 신고(국번 없이 1301)와 마약류 중도 24시간 상담전화 한걸음센터(1342), 마약류 중독자 상담·재활서비스 정보도 함께 홍보한다.

시군은 역 광장과 터미널 등 유동 인구가 많은 장소를 중심으로 현장 캠페인과 함께 전광판과 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 매체를 활용해 홍보 활동을 펼칠 계획이다.

정광선 전남도 보건복지국장은 “마약은 개인 건강은 물론 가정과 지역사회를 무너뜨리는 심각한 범죄”라며 “마약 없는 전남을 만들기 위해 미래 세대의 안전과 성장을 돕는 예방 활동과 일상 속 홍보를 이어갈 것”이라고 말했다.

무안 류지홍 기자
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